Deniz Demir'den Milli Eğitim Bakanı Tekin'e: "Karma Ve Laik Eğitimden Vazgeçmemiz Mümkün Değildir"

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Deniz Demir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz” açıklamasını eleştirdi. Demir, "Milli Eğitim Bakanının 'Kız okulları kurmak gerekiyorsa kurulur' sözleri karma eğitime karşı sarf edilmiş planlı açıklamalardır. Bu açıklama kız çocuklarını eğitmek ve toplumdaki kadın erkek eşitliğini sağlamak yerine kız çocuklarını ayrıştırmayı amaçlamaktadır. Kız çocuklarının okutulmasını istemeyen ve karma eğitimden rahatsı

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Deniz Demir, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz” açıklamasını eleştirdi. Demir, "Milli Eğitim Bakanının "Kız okulları kurmak gerekiyorsa kurulur" sözleri karma eğitime karşı sarf edilmiş planlı açıklamalardır. Bu açıklama kız çocuklarını eğitmek ve toplumdaki kadın erkek eşitliğini sağlamak yerine kız çocuklarını ayrıştırmayı amaçlamaktadır. Kız çocuklarının okutulmasını istemeyen ve karma eğitimden rahatsız olanların tercümanı ne yazık ki Milli Eğitim Bakanı olmuştur. Bizim karma ve laik eğitimden vazgeçmemiz mümkün değildir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önceki gün katıldığı bir TV yayınında, kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin, "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" dediğini öne sürdü. Tekin, "Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşmasını sağlamaktır. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" açıklamasını yaptı.

"KIZ ÇOCUKLARINI AYRIŞTIRMAYI AMAÇLAMAKTADIR"

CHP milletvekili Deniz Demir, Bakan Tekin’in bu sözlerini, bugün yaptığı yazılı açıklama ile şöyle eleştirdi:

"Milli Eğitim Bakanının "Kız okulları için kurmak gerekiyorsa kurulur" sözleri karma eğitime karşı sarf edilmiş planlı açıklamalardır. Anayasamıza göre eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre yapılır. Bu açıklama kız çocuklarını eğitmek ve toplumdaki kadın erkek eşitliğini sağlamak yerine kız çocuklarını ayrıştırmayı amaçlamaktadır.

"KARMA VE LAİK EĞİTİMDEN VAZGEÇMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

“Tarikatların AKP hükümeti döneminde ne kadar güçlendiği aşikardır. Kız çocuklarının okutulmasını istemeyen ve karma eğitimden rahatsız olanların tercümanı ne yazık ki Milli Eğitim Bakanı olmuştur. Bakan yaptığı açıklamalar ile bu düşüncedeki tarikat ve cemaatlerin ekmeğine yağ sürmektedir. Bizim karma ve laik eğitimden vazgeçmemiz mümkün değildir. Bu zihniyete taviz vermek yerine kız çocuğunu okutmayan aileler hakkında yasal işlem başlatılmalı, gerekirse bu çocuklarımız devlet koruması altına alınmalıdır. Eşit ve özgür gelecek idealine ve cumhuriyet değerlerimize yapılan saldırıya asla izin vermeyeceğiz.”

Anka Haber Ajansı