Deniz Yavuzyılmaz: "2044 Yılına Kadar Şirkete Yapılacak Garanti Ödemesi 208 Milyon Euro"

Zafer Havalimanı'nda yolcu garantisi batağını ortaya çıkaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'nın zarar karnesini açıkladı ve "AK Parti yüzde 96,72’lik hata payı olan 2023 yılı zarar rekorunu kırmayı başardı, yeni rekor yüzde 97,49" diyen Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret modeli ile 50 Milyon Euro'ya inşa edilen Zafer Havalimanı için 2044 yılına kadar IC İÇTAŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret'e ödenecek tutarın 208 milyon Euro'ya ulaşacağını söyledi.

(ANKARA) - Zafer Havalimanı'nda yolcu garantisi batağını ortaya çıkaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'nın zarar karnesini açıkladı ve "AK Parti %96,72’lik hata payı olan 2023 yılı zarar rekorunu kırmayı başardı, yeni rekor %97,49" diyen Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret modeli ile 50 Milyon Euro'ya inşa edilen Zafer Havalimanı için 2044 yılına kadar IC İÇTAŞ İnşaat Sanayi ve Ticaret'e ödenecek tutarın 208 milyon Euro'ya ulaşacağını söyledi.

Açıldığı günden itibaren yolcu garantisi ödemesi ile gündemden düşmeyen Zafer Havalimanı'nın 2024 yılı zararı ortaya çıktı. IC İÇTAŞ tarafından 36 ayda yapılması beklenen fakat 18 ayda tamamlanarak hizmete açılan Zafer Havalimanı 2012 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açıldı. 17 bin 620 metrekare kapalı alan sahip iç ve dış hatlar terminalinde 19 adet Check-In kontuarı, 4 adet pasaport bankosu, iç ve dışhatlarda toplam 4 adet çıkış kapısı olan havalimanı yap-işlet-devret modeli ile hizmete açıldı fakat 50 milyon Euro yapım maaliyeti olan havalimanı için 2012-2024 yılları yılları arasında garanti ödemeler 73 milyon Euro'yu geçti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz X hesabından Zafer Havalimanı'ndaki zararı gözler önüne seren bir açıklama yayımladı. Yavuzyılmaz açıklamasında şunları kaydetti:

"Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Zafer Havalimanı'ndaki 2024 yılı zarar karnesi çıktı. AK Parti yüzde 96,72’lik hata payı olan 2023 yılı zarar rekorunu kırmayı başardı. Yeni rekor yüzde 97,49. 2024 yılında garanti edilen giden yolcu sayısı 1 milyon 317 bin 733 gerçekleşen giden yolcu sayısı 32 bin 958 hata payı yüzde 97,49. Hazinenin şirkete yaptığı garanti ödemesi 6 milyon 798 bin 646 euro güncel kurla 250 Milyon Lira.

Zafer Havalimanı yapım maliyeti 50 milyon Euro, 12 yılda şirkete yapılan garanti ödemesi 73 milyon Euro

Zafer Havalimanı yapım maliyeti 50 milyon Euro 2012-2024 yılları arasında şirkete yapılan garanti ödemesi 73 milyon 167 bin Euro. Kamuya devir tarihi 2044 yılı. 2044 yılına kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi 208 milyon Euro. DHMİ resmi istatistiklerine göre, Zafer Havalimanı'ndaki, 2024 yılında iç ve dış hatlarda gelen ve giden toplam yolcu sayısı 65 bin 917 giden yolcu sayısı, 65 bin 917/2=32.958."

Anka Haber Ajansı