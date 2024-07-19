Deniz Yavuzyılmaz: "8 Yap-işlet-devret Projesinde Zarar 1 Trilyon 221 Milyar Tl'yi Bulacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda; iktidarın Hazine garantili yap işlet devret projelerini eleştirerek “AK Parti'nin tercih ettiği yap işlet devret modeliyle yapılan 8 karayolu projesi...Devlet öz kaynağıyla yapsaydı 22 milyar dolar ödeyecekti. Ancak yandaş müteahhitlerle yapıldığı için devletin kasasından çıkacak garanti tutarı en az 59 milyar dolar olacak. Aradaki fark 37 milyar dolar. Yani 1 trilyon 221 milyar lira” dedi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda; iktidarın Hazine garantili yap işlet devret projelerini eleştirerek “AK Parti'nin tercih ettiği yap işlet devret modeliyle yapılan 8 karayolu projesi...Devlet öz kaynağıyla yapsaydı 22 milyar dolar ödeyecekti. Ancak yandaş müteahhitlerle yapıldığı için devletin kasasından çıkacak garanti tutarı en az 59 milyar dolar olacak. Aradaki fark 37 milyar dolar. Yani 1 trilyon 221 milyar lira” dedi.

Saadet Partisi, TBMM Genel Kurulu’nda Hazine garantili projelerin ülkeye maliyetinin araştırılması önergesinin gündemin önüne alınarak bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi. Öneri üzerine söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti’nin yap-işlet-devret projeleriyle yandaş şirketleri zengin ettiğini, devletin 37 milyar dolar zararının olduğunu belirtti. Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"AK Parti, yap işlet devret projeleriyle yandaş şirketlerin kasasını dolar ve euro garantileriyle doldurmaya devam ediyor. Zafer Havalimanı'nda AK Parti dünya rekorlar kitabına girecek bir zarar rekoru daha kırdı. 2024 yılının ilk altı ayında garanti edilen gelen-giden yolcu sayısı 658 bin 866, gerçekleşen sayı ise sadece 15 bin 439 oldu. AK Parti'nin hata payı yüzde 97,65. Hazinenin şirkete yapacağı ödemenin toplamı 3 milyon 400 bin euro, güncel kurla 120 milyon lira. Havalimanının kamuya devredileceği 2044 yılına kadar neredeyse hiç yolcusu olmayan Zafer Havalimanı için Hazine şirkete 208 milyon euro para koyacak.

Ulaştırma eski Bakanı Cahit Turan'ın Kuzey Marmara Otoyolu işletmesinin CEO'luğuna getirildiğini tespit ettik. Bakanlığı döneminde aynı işletmeye astronomik sayılarda ilave araç geçiş garantisi verdiğini belgeledik. Cahit Turan döneminde şirketlere ilave araç geçiş garantisi sayısı 1 milyar 338 milyon araçtır. İşletmeyi oluşturan şirketler Kolin, Limak, Cengiz ve Kalyon'dur. Türkiye'deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolu’ndan 87 kez geçseler bile bu araç geçiş garanti sayısı tutturulamıyor.

“Yap işlet devret projelerinde zarar 1 trilyon 221 milyar lira”

"AK Parti'nin tercih ettiği yap işlet devret modeliyle yapılan 8 karayolu projesi, Osmangazi Köprüsü'nün bulunduğu İzmir-İstanbul Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Menemen-Çandarlı-Aliağa projesi, Ankara-Niğde Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü. Devlet öz kaynağıyla yapsaydı 22 milyar dolar ödeyecekti. Ancak yandaş müteahhitlerle yapıldığı için devletin kasasından çıkacak garanti tutarı en az 59 milyar dolar olacak. Aradaki fark 37 milyar dolar. Yani 1 trilyon 221 milyar lira."

Anka Haber Ajansı