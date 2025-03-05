Deniz Yavuzyılmaz: Çayırhan Termik Santrali'nin İhalesi İptal Edilmeli

Deniz Yavuzyılmaz: Çayırhan Termik Santrali'nin İhalesi İptal Edilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirme ihalesinin iptal edilmesini talep ederek, "Milli varlıklar ederinin katbekat altında bir tutarla adeta peşkeş çekilmek üzere" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirme ihalesinin iptal edilmesini talep ederek, "Milli varlıklar ederinin katbekat altında bir tutarla adeta peşkeş çekilmek üzere" ifadesini kullandı.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirme ihalesine ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Bu şaibeli ihale iptal edilmelidir. Çayırhan termik santralinin ve maden sahalarının özelleştirme ihalesindeki 5 şirket: 1. Akçadağ Grup 2. Çelikler Holding 3. Thirty Five Maden ve Aslan Yapı 4. Okyanus Pak Petrol (Eroğlu Grup) 5. ESM Teknik Maden. 4,5 milyar dolar değere sahip olan varlıkların özelleştirme ihalesinin taban teklif tutarı açıklanmadı. Bu nedenle özelleştirme tutarı ihaleye girecek şirketlerin verdiği tekliflere göre danışıklı dövüşle belirleniyor. Milli varlıklar ederinin katbekat altında bir tutarla adeta peşkeş çekilmek üzere. Bu ihale süreci acilen durdurulmalıdır."

Anka Haber Ajansı

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