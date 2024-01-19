Deniz Yavuzyılmaz: “Vatandaşların Ptt’ye Emanet Ettiği Paranın 3 Milyar 219 Milyon Lirası Kayıp”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “PTT’nin 2022 Yılı Sayıştay Raporu’na göre, vatandaşın PTT’ye posta çeki ve havale için yatırdığı emanet paraların yüzde 39,58’inin kayıp olduğunu tespit ettik. 2022 yılında vatandaşlarımızın PTT’ye yatırdığı toplam tutar 8 milyar 133 milyon lira. Sayıştay raporuna göre, bu tutarın 3 milyar 219 milyon lirası kayıp. PTT’nin kasasında yok. Bankalarda yok. Hesaplarında yok. Ve buradan anlıyoruz ki vatandaşın PTT’ye emanet ettiği paraya PTT sahip çıkamıyor. AK Part

Haber: GÜLARA SUBAŞI / Kamera: AZİZ METİN TURAN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “PTT’nin 2022 Yılı Sayıştay Raporu’na göre, vatandaşın PTT’ye posta çeki ve havale için yatırdığı emanet paraların yüzde 39,58’inin kayıp olduğunu tespit ettik. 2022 yılında vatandaşlarımızın PTT’ye yatırdığı toplam tutar 8 milyar 133 milyon lira. Sayıştay raporuna göre, bu tutarın 3 milyar 219 milyon lirası kayıp. PTT’nin kasasında yok. Bankalarda yok. Hesaplarında yok. Ve buradan anlıyoruz ki vatandaşın PTT’ye emanet ettiği paraya PTT sahip çıkamıyor. AK Partili yetkililer de ellerini vatandaşın cebinden bir türlü çekmiyor” dedi.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Gölge Bakan ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, vatandaşın PTT’ye yatırdığı tutardan 3 milyar 219 milyon liranın kayıp olduğunu ortaya koydu. Yavuzyılmaz, Sayıştay 2022 Yılı Denetim Raporları’na yansıyan kayıp parayla ilgili ANKA Haber Ajansı’na konuştu. Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"VATANDAŞLARIN PTT’YE EMANET ETTİĞİ PARANIN 3 MİLYAR 2019 MİLYON LİRASI KAYIP”

“PTT’nin 2022 Yılı Sayıştay Raporu’na göre, vatandaşın PTT’ye posta çeki ve havale için yatırdığı emanet paraların yüzde 39,58’inin kayıp olduğunu tespit ettik. 2022 yılında vatandaşlarımızın PTT’ye yatırdığı toplam tutar 8 milyar 133 milyon lira. Sayıştay raporuna göre, bu tutarın 3 milyar 219 milyon lirası kayıp. PTT’nin kasasında yok. Bankalarda yok. Hesaplarında yok. Ve buradan anlıyoruz ki vatandaşın PTT’ye emanet ettiği paraya PTT sahip çıkamıyor. AK Partili yetkililer de ellerini vatandaşın cebinden bir türlü çekmiyor.

"PARALARININ KAYBOLMA SÜRECİ, PTT’NİN TÜRKİYE VARLIK FONU’NA DEVREDİLDİĞİ TARİHTE BAŞLIYOR”

PTT 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredildi. TVF’ye devredildiğinde 641 milyon lira kâr eden bir kuruluş. Ancak TVF’ye devredildikten sonra, bugüne kadar her yıl sürekli zarar ediyor. 2018-2022 yılları arasındaki 5 yılda toplam zararı 2 buçuk milyar lira. Ve PTT’nin 2022 yılı raporunda beyan edilen zararı 259 milyon lira olsa da bu kayıp tutarla birlikte bu zararın 3 buçuk milyar liraya ulaşmış olduğu da görülüyor. Özellikle PTT’ye emanet edilen vatandaşların paralarının kaybolma süreci, PTT’nin TVF’ye devredildiği tarihle birlikte başlıyor.

"VATANDAŞLARIMIZ AYNI ANDA ‘BİZ PARAMIZI ÇEKMEK İSTİYORUZ’ DESELER 3 MİLYAR 219 MİLYON LİRALIK TUTARIN OLMADIĞINI GÖRECEKLER”

Vatandaşlarımız paralarını havale için ve posta çeki için PTT’ye paralarını yatırdıklarında, paralara bir faiz işlemiyor zaten. Yani aslında, sizin cebinizdeki parayı veya bir ziynet eşyanızı bir bankaya götürüp bankanın kasasına emanet etmeniz gibi, orada güvenli bir şekilde bulunsun diyerek koymanız gibi bir durum. O kasada duran, orada nakitte durması gereken bu para maalesef kaybolmuş durumda. Vatandaşlarımız PTT’ye gitseler, aynı anda ‘biz paramızı çekmek istiyoruz’ deseler burada 3 milyar 219 milyon liralık tutarın olmadığını görecekler.

"PTT YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMA YAPMASI, AÇIKLAMAYI BELGELERE DAYANDIRMALARI ŞART”

Para nerede, nereye harcandı, neden vatandaşın emanet ettiği paraya birileri gözünü dikti, başka yere harcadı, vatandaşın parasını alıp da bir başka bankada faize mi yatırdılar, repoya mı yatırdılar, kimin zenginleşmesine aracılık etti şu an da bunlar bilinmiyor. Ama biz de konuyu takip ediyoruz. Konuyu kamuoyuna sunduk dolayısıyla PTT yetkililerinin bu konuyla ilgili bir açıklama yapması gerekiyor. Aynı zamanda, yapacakları açıklamayı belgelere dayandırmaları şart. Ve bu noktada biz de soru önergeleriyle Meclis’te konunun takipçisi olacağız.

"PTT’DE KAYIP ALTIN DOSYASI VAR, DİJİTAL ARŞİV YOLSUZLUĞU VAR, KARGOMAT İŞİNDEKİ USULSÜZLÜKLER VAR”

PTT’de kayıp olan 3 milyar 219 milyon liraya ilave olarak yıllardır PTT’deki yolsuzluklar, usulsüzlükler, kamu zararlarını gündeme taşıyoruz. PTT’de kayıp altın dosyası var, dijital arşiv yolsuzluğu var, Kargomat işindeki usulsüzlükler var. Aslında kaybolan bu paraların nerelere, nasıl aktarıldığı ve kimlerin zenginleşme aracına çevrildiği de biliniyor. Ve biz de konunun takipçisiyiz.”

Anka Haber Ajansı