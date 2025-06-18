Deniz Yavuzyılmaz'dan "Osmangazi Köprüsü" Açıklaması: "Bunun Adı Garantili Soygundur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kurban Bayramı haftasında Osmangazi Köprüsü'nden, garanti edilen araç sayısının üzerinde geçiş olmasına rağmen Hazine'nin şirkete 310 milyon lira ödeme yapacağını açıkladı. Yavuzyılmaz, "1 Nisan 2025 tarihinden itibaren hazinenin şirkete garanti ettiği araç başına geçiş ücreti KDV dahil 55 dolara çıkmış durumda. Yani 2 bin 90 lira. 2 bin 90 liradan sürücülerin ödediği 795 liralık köprü geçiş ücreti çıktığında geriye kalan bin 295 liralık kısmı Hazine şirkete öd

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kurban Bayramı haftasında Osmangazi Köprüsü'nden, garanti edilen araç sayısının üzerinde geçiş olmasına rağmen Hazine'nin şirkete 310 milyon lira ödeme yapacağını açıkladı. Yavuzyılmaz, "1 Nisan 2025 tarihinden itibaren hazinenin şirkete garanti ettiği araç başına geçiş ücreti KDV dahil 55 dolara çıkmış durumda. Yani 2 bin 90 lira. 2 bin 90 liradan sürücülerin ödediği 795 liralık köprü geçiş ücreti çıktığında geriye kalan bin 295 liralık kısmı Hazine şirkete ödemek zorunda kalıyor" bilgisini verdi.

Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü'nden garanti edilen sayının iki katı araç geçmesine rağmen Hazine'nin şirkete milyonlarca dolarlık ödeme yapacağını belirtti. Yavuzyılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin Osmangazi Köprüsü'ndeki bayram aldatmacısını ortaya çıkardık. 4-9 Haziran tarihlerindeki bayram süresince Osmangazi Köprüsü'nden hazinenin şirkete garanti ettiği araç sayısının üzerinde bir sayıda araç geçtiği açıklansa da hazinenin yine de şirkete 8 milyon 178 bin dolar garanti ödemesi yapacağını tespit ettik. Ortalama kurla 310 milyon lira.

Osmangazi Köprüsü'nde hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş sayısı tutsa da yine de hazine şirkete devasa tutarlarda garanti ödemesi yapmak zorunda kalıyor. Çünkü Osmangazi Köprüsü'nden geçen araçların ödediği ücret hazinenin şirkete garanti ettiği ücretin yaklaşık 3'te 1'i. Yapılan berbat sözleşme nedeniyle kalan 3'te 2'lik faturayı da her koşulda hazine ödemek zorunda.

Hazine bu ödemeyi 81 ildeki vatandaşlardan topladığı vergilerle yapıyor. Osmangazi Köprüsü'nde bayram süresince günlük 40 bin, 6 günde toplam 240 bin araç geçmesi garanti edilen köprüden 480 bin araç geçtiği açıklandı. Ancak buna rağmen şirkete garanti edilen dövize endeksi araç geçiş ücretleri nedeniyle Hazine her koşulda şirkete devasa garanti ödemeleri yapmaya devam ediyor.

Bunun adı garantili soygundur. Osmangazi Köprüsü'nde sözleşme yılına göre şirkete garanti edilen araç başına geçiş ücreti 35 dolar artı KDV. Ancak bu tutara her yıl sözleşmeye göre Amerika tüketici fiyatları endeksindeki artış oranı da çarpan olarak ekleniyor.

1 Nisan 2025 tarihinden itibaren hazinenin şirkete garanti ettiği araç başına geçiş ücreti KDV dahil 55 dolara çıkmış durumda. Yani 2 bin 90 lira. 2 bin 90 liradan sürücülerin ödediği 795 liralık köprü geçiş ücreti çıktığında geriye kalan bin 295 liralık kısmı hazine şirkete ödemek zorunda kalıyor.

AK Parti'nin Osmangazi Köprüsü'yle ilgili yaptığı berbat sözleşme nedeniyle garanti edilen araç geçiş sayısı tutturulamadığı durumda araç geçiş ücretinin yüzde yüzü, tuttuğu durumda dahi yüzde 62'si hazine tarafından şirkete ödeniyor."

Anka Haber Ajansı