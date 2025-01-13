Deniz Yavuzyılmaz'dan Otoyol Ve Köprü Ücretlerine Zam Tepkisi: "Bunun Adı Vatandaşı Soymaktır"

CHP'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gelen zamlara tepki gösterdi. Yavuzyılmaz, son bir yıl içinde yüzde 288 ile yüzde 453 oranları arasında zam yapan iktidarın vatandaşı soyduğunu söyledi.

(ANKARA) - CHP'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gelen zamlara tepki gösterdi. Yavuzyılmaz, son bir yıl içinde yüzde 288 ile yüzde 453 oranları arasında zam yapan iktidarın vatandaşı soyduğunu söyledi.

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gelen zamlara tepkiler artarak büyüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz X hesabından yaptığı açıklamada, zamların astronomik olduğunu vurguladı. Yavuzyılmaz'ın ifadeleri şöyle:

"Yaparsa AK Parti yapar! AK Parti, 13 Ocak 2025 itibariyle köprü, tünel ve otoyolların araç geçiş ücretlerine astronomik seviyede zam yaptı. Son 1 yıl 2 hafta içinde araç geçiş ücretlerine yapılan zam oranı Çanakkale Köprüsü yüzde 288, Osmangazi Köprüsü yüzde 318, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yüzde 300, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yüzde 453, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yüzde 453, Bunun adı vatandaşı soymaktır!"

Anka Haber Ajansı