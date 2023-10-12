Deniz Yücel: 5 Bin Lira Saray Masraflarının Sadakası Mıdır? Emekliler Ne Yapsın Bu Parayla?

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, çalışmayan emeklilere kasım ayında yapılacak 5 bin lira ödemeye ilişkin, "Sarayın günlük masrafı bir yılda yüzde 52,7 artmış. Peki, emeklinin masrafı artmıyor mu sanıyorsunuz? Üstelik çalışan emekliler bu 5 bin lirayı da alamayacaklar. Emeklilerimiz zaten geçinemediği için ikinci bir işte çalışırken iktidar bir sefere mahsus verilen bu parayı bile çalışmak zorunda olan emeklilerimize çok gördü. Buradan iktidara soruyorum 5 bin lira saray masraflarının sadakası mıdır? Emek

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, çalışmayan emeklilere kasım ayında yapılacak 5 bin lira ödemeye ilişkin, "Sarayın günlük masrafı bir yılda yüzde 52,7 artmış. Peki, emeklinin masrafı artmıyor mu sanıyorsunuz? Üstelik çalışan emekliler bu 5 bin lirayı da alamayacaklar. Emeklilerimiz zaten geçinemediği için ikinci bir işte çalışırken iktidar bir sefere mahsus verilen bu parayı bile çalışmak zorunda olan emeklilerimize çok gördü. Buradan iktidara soruyorum 5 bin lira saray masraflarının sadakası mıdır? Emekliler ne yapsın bu parayla, buyurun, siz söyleyin" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı çalışmayan emeklilere kasım ayında yapılacak 5 bin lira ödemeye tepki gösterdi. Yücel, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sarayının yıllık gideri 6 milyara yaklaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere bir kereye mahsus 5 bin lira ödeyecek. Halk geçim derdindeyken ışıkları hiç sönmeyen ışıl ışıl saraylarda yaşayanlar, emekli maaşına zam yapmadı. Kısacası, tok açın halinden yine anlamadı. Emekli vatandaşlarımız 7 bin 500 lirayla yaşam mücadelesi verirken reva gördükleri rakam sus payından öteye geçmedi. Maaş demeye dilimin varmadığı bu rakama, artık kiralık ev bile yok. Sarayın günlük masrafı bir yılda yüzde 52,7 artmış. Peki, emeklinin masrafı artmıyor mu sanıyorsunuz? Üstelik çalışan emekliler bu 5 bin lirayı da alamayacaklar. Emeklilerimiz zaten geçinemediği için ikinci bir işte çalışırken iktidar bir sefere mahsus verilen bu parayı bile çalışmak zorunda olan emeklilerimize çok gördü. Buradan iktidara soruyorum: 5 bin lira saray masraflarının sadakası mıdır? Emekliler ne yapsın bu parayla, buyurun, siz söyleyin."

Anka Haber Ajansı