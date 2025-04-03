Deniz Yücel: "Akp'nin Bu Milleti Hukuksuz Bırakmasına Da Sanatsız Bırakmasına Da İzin Vermeyeceğiz"

Deniz Yücel: "Akp'nin Bu Milleti Hukuksuz Bırakmasına Da Sanatsız Bırakmasına Da İzin Vermeyeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Temel hak ve özgürlüklerin düşmanı, sanatın düşmanı, güzel olan her şeyin düşmanı AKP’nin bu milleti hukuksuz bırakmasına da, sanatsız bırakmasına da izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Temel hak ve özgürlüklerin düşmanı, sanatın düşmanı, güzel olan her şeyin düşmanı AKP’nin bu milleti hukuksuz bırakmasına da, sanatsız bırakmasına da izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu milletin hayat damarlarını koparmanıza müsade etmeyeceğiz. Temel hak ve özgürlüklerin düşmanı, sanatın düşmanı, güzel olan her şeyin düşmanı AKP’nin bu milleti hukuksuz bırakmasına da, sanatsız bırakmasına da izin vermeyeceğiz.

Türkiye genelinde gerçekleşen boykot çağrısına destek paylaşımı yaptığı için rol aldığı projeden çıkarılan Aybüke Pusat’ı da, oyuncu arkadaşına destek olduğu için önce gözaltına alınan, sonrasında ise adli kontrolle serbest bırakılan Cem Üzümoğlu’nu da yalnız bırakmayacağız.

Genç oyuncu arkadaşlarımızın bundan sonraki projelerini memnuniyetle takip edeceğiz. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Millet hancı, hukuk tanımayan, sanat ve sanatçı düşmanı iktidar yolcu!"

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Fethi Yaşar’a Taziye Ziyaretinde Bulundu
Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Fethi Yaşar’a Taziye Ziyaretinde Bulundu
Özgür Özel: “Yalancı Tanık Yaratarak Boş Dosyayı Doldurmaya Çalışıyorsunuz. Asla Ve Asla Başaramayacaksınız”
Özgür Özel: “Yalancı Tanık Yaratarak Boş Dosyayı Doldurmaya Çalışıyorsunuz. Asla Ve Asla Başaramayacaksınız”
Trabzon'da Ekrem İmamoğlu İçin Kurulan İmza Standına Bıçaklı Saldırıda 1 Kişi Yaralandı
Trabzon'da Ekrem İmamoğlu İçin Kurulan İmza Standına Bıçaklı Saldırıda 1 Kişi Yaralandı
Şavşat Meydanı'ndan "Adalet Ve Direniş" Sesleri Yükseldi: "Sizin Yasaklarınız Bize Vız Gelir"
Şavşat Meydanı'ndan "Adalet Ve Direniş" Sesleri Yükseldi: "Sizin Yasaklarınız Bize Vız Gelir"
İyi Partili Çömez'den Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne Ziyaret...
İyi Partili Çömez'den Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne Ziyaret...
Özgür Özel: "Maalesef Bu Süreçte Muhatabım Bir Cumhurbaşkanı Değil, Bir Cunta Başkanıdır"
Özgür Özel: "Maalesef Bu Süreçte Muhatabım Bir Cumhurbaşkanı Değil, Bir Cunta Başkanıdır"
Bahçeli: "Boykot Maskesiyle Operasyona Kalkışmanın Tarifi Demokratik Hak Ve Kazanımlarla Bağdaşmaz"
Bahçeli: "Boykot Maskesiyle Operasyona Kalkışmanın Tarifi Demokratik Hak Ve Kazanımlarla Bağdaşmaz"