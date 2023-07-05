Deniz Yücel: “Emeklinin, Memurun, İşçinin Aldığı Maaşın Yarıda Fazlası Kiraya Gidiyor”

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, dün TBMM Genel Kurulu’nda; “Geçen yıl haziran ayında, TBMM’de, kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan bir düzenleme yapıldı. Fahiş kira artışlarına karşı getirilen bu çözüm elbette bir AKP klasiği olarak her zamanki gibi geçiciydi, palyatifti, sorunu çözmekten uzaktı. Üstelik sizin getirdiğiniz bu düzenlemeler, sorunu kayıt dışı bir alana itti. Emlak piyasası adeta çıldırdı. Barınma ihtiyacı, ülkemizde AKP iktidarının iş bilmez uygulamaları nedeniyle büyük bir sorun h

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, dün TBMM Genel Kurulu’nda; “Geçen yıl haziran ayında, TBMM’de, kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan bir düzenleme yapıldı. Fahiş kira artışlarına karşı getirilen bu çözüm elbette bir AKP klasiği olarak her zamanki gibi geçiciydi, palyatifti, sorunu çözmekten uzaktı. Üstelik sizin getirdiğiniz bu düzenlemeler, sorunu kayıt dışı bir alana itti. Emlak piyasası adeta çıldırdı. Barınma ihtiyacı, ülkemizde AKP iktidarının iş bilmez uygulamaları nedeniyle büyük bir sorun haline geldi. Ev sahipleri tahliye taahhüdü imzalamayan kişilere evlerini kiraya vermiyor. İktidarın günü birlik politikalarının bedelini kiracılar ağır bir şekilde ödüyor. Emeklinin, memurun, işçinin aldığı maaşın yarıda fazlası kiraya gidiyor” dedi.

İYİ Parti, kiralara getirilen yüzde 25 artış sınırının uygulanabilirliğinin denetlenmesi, kiracıları ve ev sahiplerini mağdur etmeden kira artışlarına yönelik alınabilecek önlemlerin belirlenmesi, konut satışıyla Türk vatandaşlığı kazanılmasının neden olduğu sorunların araştırılması amacıyla TBMM’ye verdiği Meclis Araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu’nun dünkü birleşiminde görüşülmesi için grup önerisi getirdi.

İYİ Parti’nin grup önerisi üzerine CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel de TBMM Genel Kurulu’nda söz aldı. Yücel, şunları söyledi:

“BARINMA İHTİYACI, ÜLKEMİZDE AKP İKTİDARININ İŞ BİLMEZ UYGULAMALARI NEDENİYLE BÜYÜK BİR SORUN HALİNE GELDİ”

“Geçen yıl haziran ayında, TBMM’de, kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan bir düzenleme yapıldı. Peki böyle bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyuldu? Her ürünün fiyatının arttığı, dövizin yükseldiği ama maaşların hep enflasyonun altında kaldığı bir dönemde, kira bedelleri de hızla arttı. Fahiş kira artışlarına karşı getirilen bu çözüm elbette bir AKP klasiği olarak her zamanki gibi geçiciydi, palyatifti, sorunu çözmekten uzaktı. Bugün yarın TBMM’ye mevcut düzenlemeyi 1 yıl daha uzatan bir kanun teklifi sunacaksınız. Çünkü kiralardaki artış hala çok yüksek düzeyde. Üstelik sizin getirdiğiniz bu düzenlemeler, sorunu kayıt dışı bir alana itti. Emlak piyasası adeta çıldırdı. Barınma ihtiyacı, ülkemizde AKP iktidarının iş bilmez uygulamaları nedeniyle büyük bir sorun haline geldi. Ev sahipleri tahliye taahhüdü imzalamayan kişilere evlerini kiraya vermiyor. Yüzde 200, yüzde 300 kira artışları nedeniyle kiracıların tamamına yakını adliye koridorlarında.

“EMEKLİNİN, MEMURUN, İŞÇİNİN ALDIĞI MAAŞIN YARIDA FAZLASI KİRAYA GİDİYOR”

Peki neden bu noktaya geldik? Değerli arkadaşlar sorunu çözmek için önce sorunun kaynağına bakmak lazım. Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle döviz kurları fırlarken, Türk lirası alabildiğine değer kaybetti. Hayat pahalılığının ise önüne geçilemiyor, ülkemizde derin bir ekonomik buhran var. Ülkede kimsenin maaşı 4-5 kat artmazken konut kiralarındaki artışın önüne geçilemiyor. İktidarın günü birlik politikalarının bedelini kiracılar ağır bir şekilde ödüyor. Diğer yandan hayata yeni atılan, yeni evlenen, yeni ev kiralayan çiftlerin durumu çok daha vahim. Emeklinin, memurun, işçinin aldığı maaşın yarıda fazlası kiraya gidiyor.

“ÜLKEYİ SOKTUĞUNUZ BU DERİN ENFLASYON ÇUKURUNDA VATANDAŞIN BOĞULMASINI İZLİYORSUNUZ”

Kendisinin ekonomist olduğunu iddia eden, diploması bile şaibeli Cumhurbaşkanı’nın akıldan ve bilimden uzak ekonomi uygulamaları nedeniyle son 1 yılda en fazla zamlanan kalemlerden biri kira bedelleri. Anayasa’nın 57’nci maddesi açık; ‘Devletin konut ihtiyacını karşılayacak tedbirlerin alınması Anayasal bir zorunluluktur.’ Ama siz önlem alacağınıza sorunu geçiştirip, kiracı ile ev sahibini karşı karşıya getiriyorsunuz. Üstüne bir de bu kira artış oranlarına uymayanları hapis cezası ile tehdit ediyorsunuz. Ülkeyi soktuğunuz bu derin enflasyon çukurunda vatandaşın boğulmasını izliyorsunuz

“DAR GELİRLİ KESİMLERE KİRA DESTEĞİNDE BULUNMA BİR ZORUNLULUK HALİNE GELDİ”

Öncelikle dar gelirli kesimlere kira desteğinde bulunma artık bir tartışma ya da öneri konusu değil, bir zorunluluk haline geldi. Kamuda çalışanlara da maaşlarının en az 4'te biri kadar ek ödeme yapılmalı. Büyük kentlerde 10 bin liranın altında kiralık ev yok. Şimdi memurlara zam yapacağız, maaşlar 22 bin olacak diye övünüyorsunuz ya… Memur 22 bin alsa ne olur, almasa ne olur? Onun yarısı kiraya gidecek…kalan maaşla memur nasıl geçinecek? 7 bin 500 lira alan emekli kirayı mı ödeyecek yoksa faturaları mı? Bu nedenle mutlaka ama mutlaka öncelikle, dar gelirli vatandaşlarımıza, kira desteği sağlamalıdır. Sonra da ülkemizi içinde bulunduğu bu ekonomik buhrandan çıkaracak ekonomi biliminin öngördüğü tedbirleri acilen uygulamaya koymalısınız. Aksi taktirde, ne kiralardaki bu fahiş artışı önleyebilirsiniz ne de barınma sorununu çözebilirsiniz.”

Anka Haber Ajansı