Deniz Yücel, Parti Meclisi Üyeleri, Belediye Başkanları Ve İlçe Örgüt Yöneticileri Partililer İle Bayramlaştı

Deniz Yücel, Parti Meclisi Üyeleri, Belediye Başkanları Ve İlçe Örgüt Yöneticileri Partililer İle Bayramlaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in yanı sıra Parti Meclisi üyeleri, belediye başkanları ve ilçe örgüt yöneticileri partililer ile CHP Genel Merkezi'nde bayramlaştı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi üyeleri, belediye başkanları ve ilçe örgüt yöneticileri partililer ile CHP Genel Merkezi'nde bayramlaştı.

Geleneksel olarak gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi Örgütü ile bayramlaşma programı, CHP Genel Merkezi’nde Kurban Bayramı'nın 2. Günü gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in yanı sıra Parti Meclisi üyeleri, belediye başkanları ve ilçe örgüt yöneticileri, partililer ile CHP Genel Merkezi'nde bayramlaştı.

Anka Haber Ajansı

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