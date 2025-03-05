Deniz Yücel: Tüm Bunlar Gitmekte Olan İktidarın Son Çırpınışlarıdır

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin İstanbul İl Kongresi'ne yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin olarak, "AKP, siyasi hedeflerine ulaşmak için hukuksuzluklarına daha ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey, tüm bunlar gitmekte olan iktidarın son çırpınışlarıdır" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin İstanbul İl Kongresi'ne yönelik başlatılan soruşturmaya ilişkin olarak, "AKP, siyasi hedeflerine ulaşmak için hukuksuzluklarına daha ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey, tüm bunlar gitmekte olan iktidarın son çırpınışlarıdır" ifadesini kullandı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İl kongrelerimizle başlayan, kurultayımızla taçlanan değişim ve yenilenme süreci Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin birinci partisi yaptı. Büyük kurultayımıza ipe sapa gelmez iddialarla saldıranlar şimdi de il kongrelerimize musallat oldu.

Önce İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik hakkında, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet’ suçlamasıyla soruşturma açıldı. Hemen arkasından seçime hile karıştırıldığı ve seçim kanununa muhalefet edildiği iddiasıyla İstanbul İl Kongremizle ilgili soruşturma başlatıldı.

AKP, siyasi hedeflerine ulaşmak için hukuksuzluklarına daha ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey, tüm bunlar gitmekte olan iktidarın son çırpınışlarıdır.

Türkiye’nin demokrasi ve adaletle buluşacağı günler beklenenden de yakındır. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz..."

Anka Haber Ajansı