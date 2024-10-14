Deniz Yücel’den Numan Kurtulmuş’a: “R Yapmanız İçin Mehmet Uçum'un Size Ayar Mı Vermesi Gerekiyordu”

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un “Üçüncü maddeyle ilgili bir tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, yanlışlıktır ve bir algı operasyonudur” sözlerinin ardından “Sayın Numan Kurtulmuş, R yapmanız için Mehmet Uçum'un size ayar mı vermesi gerekiyordu? Anayasa’yı koruması gereken TBMM'nin başındaki kişi olarak üçüncü maddeyi tartışmaya açıp üstüne de bir de saray danışmanından ayar almak nasıl bir duygu? Derdiniz şimdilik ilk dört madde değil, 101’inci madde bili

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un “Üçüncü maddeyle ilgili bir tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, yanlışlıktır ve bir algı operasyonudur” sözlerinin ardından “Sayın Numan Kurtulmuş, R yapmanız için Mehmet Uçum'un size ayar mı vermesi gerekiyordu? Anayasa’yı koruması gereken TBMM'nin başındaki kişi olarak üçüncü maddeyi tartışmaya açıp üstüne de bir de saray danışmanından ayar almak nasıl bir duygu? Derdiniz şimdilik ilk dört madde değil, 101’inci madde biliyoruz” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dün Cenevre'deki Türk Başkolonsluğu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi’nin akademik yıl açılış dolayısıyla yaptığı konuşmada, Anayasa’nın üçüncü maddesine ilişkin yaptığı açıklamaların sorulması üzerine "'Ben şunu söylüyorum: Usul esasa mukaddemdir. Yani Anayasa’da hangi maddeleri yazacağınızdan ziyade, Anayasa’nın nasıl yapılacağı, demokratik, şeffaf bir şekilde süreçlerin hangi yöntemlerle yönetileceği ve bu süreçte de Anayasa’nın ruhuna, yapımına, diline ilişkin konuları şimdiye kadar konuştum. Üçüncü maddeyle ilgili bir tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, yanlışlıktır ve bir algı operasyonudur'" ifadesini kullanmıştı.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Kurtulmuş’un bu sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yücel’in paylaşımı şöyle:

''Sayın Numan Kurtulmuş, R yapmanız için Mehmet Uçum'un size ayar mı vermesi gerekiyordu? Anayasa’yı koruması gereken TBMM'nin başındaki kişi olarak üçüncü maddeyi tartışmaya açıp üstüne de bir de saray danışmanından ayar almak nasıl bir duygu? Derdiniz şimdilik ilk dört madde değil, 101’inci madde biliyoruz.''

Anka Haber Ajansı