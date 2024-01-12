Denizli Barosu: "Vatandaşlar, Mevcut Durumun Yalnızca Can Atalay Meselesi Olmadığını Anlamalı"

Denizli Barosu üyesi avukatlar dün akşam saatlerinde bir araya gelerek Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararının uygulanmamasını protesto etti ve adalet nöbeti başlattı. Avukat İrem Erdoğan, "Vatandaş, birtakım yargı organlarının, bağımsız ve tarafsız olduklarını, hukuku ve anayasayı çiğneyerek kendilerinin ya da herhangi bir siyasi ajandanın menfaatine uygun karar veremeyeceklerini unuttuklarını bilsin. Bilsin ki mevcut durumun yalnız Can Atalay’ın meselesi olmadığını, anayasa

Denizli Barosu üyesi avukatlar dün akşam saatlerinde bir araya gelerek Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP Hatay Milletvekili Can Atalay kararının uygulanmamasını protesto etti ve adalet nöbeti başlattı. Avukat İrem Erdoğan, "Vatandaş, birtakım yargı organlarının, bağımsız ve tarafsız olduklarını, hukuku ve anayasayı çiğneyerek kendilerinin ya da herhangi bir siyasi ajandanın menfaatine uygun karar veremeyeceklerini unuttuklarını bilsin. Bilsin ki mevcut durumun yalnız Can Atalay’ın meselesi olmadığını, anayasanın ihlal edildiği bir ülkede hiçbir vatandaşın yaşama ve varlığını koruma hakkının, mülkiyet hakkının ya da hukuki güvenliğinin olmayacağını anlasın" dedi.

Denizli Barosu üyesi avukatlar dün akşam saatlerinde bir araya gelerek Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında ikinci kez ‘hak ihlali’ kararı verdiği cezaevindeki Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmemesine tepki gösterdi ve adalet nöbeti başlattı. Avukat İrem Erdoğan, "Bizler, dünyanın en onurlu mesleklerinden birini icra eden avukatlar, bağımsız ve özgür olduğumuzdan, tarih boyunca, insan hakları mücadelesi verdik ve hukukun canına kast eden tüm egemenlerin ve oluşumların karşısında durduk. Bugün de bir kez daha görüyoruz ki hukuki güvenlik ilkesi ve hukukun üstünlüğü yine biz avukatlara emanettir. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz; Anayasal düzene meydan okuyan bu başkaldırının, dün olduğu gibi bugün de dimdik karşısındayız" diye konuştu.

"BU KARAR, HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ OLMAYAN BİR KARARDIR"

Yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ile Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Hatay Milletvekili olarak seçilen Şerafettin Can Atalay’ın Anayasa Mahkemesince bireysel başvurusuna ilişkin verilen hak ihlali kararını tanımamasının üzerinden tam iki ay, ikinci hak ihlali kararını tanımamasının üzerinden ise bir hafta geçti. Yargıtay’ın ilgili dairesi, bu kararında, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararlarına hukuki değer ve geçerlilik izafi edilemeyeceğini savundu. Hepimizin bildiği üzere bu karar, tamamen siyasi saiklerle verildiği gibi; hukuki geçerliliği de olmayan bir karardır. Bizler, Denizli Barosuna mensup avukatlar olarak, şu anda önümüzde duran, Anayasa Mahkemesi kararlarının niteliğini düzenleyen Anayasa madde 153’e ilişkin pankartı, baro binamızın önüne astık. Zira, Anayasa Mahkemesi kararlarının, TÜM yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri, yani hekesi bağladığını yalnız hukukçular değil, okuduğunu anlama yetisine sahip herkes bilsin.

"ANAYASA’NIN İHLAL EDİLDİĞİ BİR ÜLKEDE HİÇ BİR VATANDAŞ GÜVENDE DEĞİL"

Vatandaş, birtakım yargı organlarının, bağımsız ve tarafsız olduklarını, hukuku ve Anayasa’yı çiğneyerek kendilerinin ya da herhangi bir siyasi ajandanın menfaatine uygun karar veremeyeceklerini unuttuklarını bilsin. Bilsin ki mevcut durumun yalnız Can Atalay’ın meselesi olmadığını; birtakım yargı organlarının, vatandaş nezdindeki hukuki güvenlik duygusunu zedelemekten çekinmediğini, siyasi aktörlerin şahsi menfaatlerine hizmet eden keyfiyet ile Anayasa’yı ihlal ettiklerini, Anayasa’nın ihlal edildiği bir ülkede hiçbir vatandaşın yaşama ve varlığını koruma hakkının, mülkiyet hakkının ya da hukuki güvenliğinin olmayacağını anlasın. İlgili yargı organlarınca verilmiş olunan bu kararlar da bir hukuk darbasi niteliğinde olup 1960’taki, 1980’deki ve tarihte birçok defa örneğini gördüğümüz, hukuku askıya alan ve ülkemizi onlarca yıl geriye götüren askeri darbelerden hiçbir farkı yoktur. Bu sebeple, anılan karardan derhal dönülmeli; adalete, eşitliğe ve hukuki öngörülebilirliğe inancı ne yazık ki ağır darbe almış Türk halkının bu değerlere olan inancının bir kez daha sarsılmasına izin verilmemelidir.

"TÜRK YARGI MAKAMLARINI DERHAL GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Bizler, dünyanın en onurlu mesleklerinden birini icra eden avukatlar, bağımsız ve özgür olduğumuzdan, tarih boyunca, insan hakları mücadelesi verdik ve hukukun canına kast eden tüm egemenlerin ve oluşumların karşısında durduk. Bugün de bir kez daha görüyoruz ki hukuki güvenlik ilkesi ve hukukun üstünlüğü yine biz avukatlara emanettir. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz; Anayasal düzene meydan okuyan bu başkaldırının, dün olduğu gibi bugün de dimdik karşısındayız. Ülkemizde hali hazırda uzun yıllardır can çekişen Türk yargısının üzerine bir kez toprak daha atılmasına, siyasi hesaplarla alınan kararların, yargı sistemimizin ve ülkemizin geleceğini esir almasına asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının teminatı olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı tanımama kararına imza atan hakimlerin derhal açığa alınıp haklarında Anayasa’yı ihlal suçundan soruşturma başlatılması için Türk Yargı Makamlarını derhal göreve çağırıyoruz."

Anka Haber Ajansı