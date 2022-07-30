Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün Lojistik Deposunda Yangın (2)

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün Lojistik Deposunda Yangın (2)

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesindeki Emniyet Müdürlüğü'n ait lojistik deposunda çıkan yangın, itfaiye ve TOMA'ların müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı.

ALEVLER 2,5 SATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesindeki Emniyet Müdürlüğü'n ait lojistik deposunda çıkan yangın, itfaiye ve TOMA'ların müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından Olay Yeri İnceleme ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeninin tespiti için araştırma başlatacağı bildirildi.

Denizli Valiliği de yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 10.30 sıralarında Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı lojistik deposunda yangın ikaz sisteminin alarm vermesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından itfaiye ekipleri derhal olay mahalline sevk edilmiştir. İçerisinde oto lastikleri, sarf malzemeleri bulunan Lojistik Deposu'ndaki yangına Denizli Büyükşehir, Merkezefendi ve Pamukkale Belediyesi itfaiye ekipleri, arazöz, tanker, su ikmal araçları ve Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar olmak üzere yaklaşık 30 araç müdahale etmiş ve yangın an itibariyle kontrol altına alınmıştır. Yangının herhangi bir şekilde çevresini etkileme durumu söz konusu değildir. Yangının çıkışıyla ilgili tahkikat başlatılmış olup, tamamen söndürülmesinin ardından çıkış nedeniyle ilgili kesin bilgi elde edilecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

FOTOĞRAFLI

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün Lojistik Deposunda Yangın (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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