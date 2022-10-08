Denizli'de Doğal Gaz Patlaması: 2 Yaralı

Denizli'de Doğal Gaz Patlaması: 2 Yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 2 katlı evde doğal gaz patlaması sonucu Birol Sert (59) ile eşi Mesude Sert'in (59) vücudunda yanıklar oluştu.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 2 katlı evde doğal gaz patlaması sonucu Birol Sert (59) ile eşi Mesude Sert'in (59) vücudunda yanıklar oluştu. Çiftin down sendromlu torunu Cüneyt Sert (12) yaralanmazken, patlamada evin duvarları yıkıldı.

Olay, Bağbaşı Mahallesi 3015 Sokak'ta, Birol Sert'e ait 2 katlı evin 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Evde henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması olurken, ihbarla sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz şirketi ekipleri geldi. Sağlık ekibi, patlama nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Birol Sert ile eşi Mesude Sert'i ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Patlama sırasında evde olan çiftin torunu down sendromlu Cüneyt Sert'in yara almadığı öğrenildi. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Patlamada evin oturma odası ile 2'nci kat duvarları bahçeye doğru yıkıldı. Polis ve doğal gaz şirketi ekipleri, inceleme başlattı.

Çiftin akrabası olan Mehmet Yılmaz, teyzesi Mesude Sert'in, evin salonundaki lambayı açtığı anda patlamanın meydana geldiğini belirterek, "Büyük ihtimal bir doğal gaz kaçağı var. Patlama olduktan sonra duvarlar dışarıya doğru çökmüş. Evin içinde yangın çıkmış. Olay sırasında içeride torunları da varmış, onda hiçbir şey yok. Teyzem ve eniştemde üçüncü derece yanık var. Şu anda durumları iyi" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Denizli'de Doğal Gaz Patlaması: 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Ambulans Hemşiresi, Karavanla Kaza Yapan Çekyalı Çiftin Köpeğine Sahip Çıktı
Ambulans Hemşiresi, Karavanla Kaza Yapan Çekyalı Çiftin Köpeğine Sahip Çıktı
Yangın Çıkan Evlerinde Mahsur Kalıp, Merdivenle Kurtarıldılar
Yangın Çıkan Evlerinde Mahsur Kalıp, Merdivenle Kurtarıldılar
Evdeki Yangında Ölen Liseli Büşra, Son Yolculuğa Uğurlandı
Evdeki Yangında Ölen Liseli Büşra, Son Yolculuğa Uğurlandı
2 Aylık Mustafa Bebeği, Annesi Öldürmüş
2 Aylık Mustafa Bebeği, Annesi Öldürmüş
Adana'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı
Adana'da Zincirleme Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı
Engelliyi Döverek Öldürmekle Suçlanan Baba-oğlun Beraatine İtiraza Ret
Engelliyi Döverek Öldürmekle Suçlanan Baba-oğlun Beraatine İtiraza Ret
7 Ay Önce Başladığı İşte Güven Kazanıp 1,5 Milyon Tl İle Kaçtı
7 Ay Önce Başladığı İşte Güven Kazanıp 1,5 Milyon Tl İle Kaçtı