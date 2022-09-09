Denizli'de Orman Yangını (2)

Denizli'de Orman Yangını (2)

Denizli'nin Kale ilçesindeki Müslüm; Künar ve Esenkaya ile Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Esençay Mahallesi arasındaki ormanda çıkan yangına 11 helikopter, 9 uçak, 42 arazöz ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

ALEVLER 75 HEKTAR ALANDA ETKİLİ OLUYOR

Denizli'nin Kale ilçesindeki Müslüm; Künar ve Esenkaya ile Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Esençay Mahallesi arasındaki ormanda çıkan yangına 11 helikopter, 9 uçak, 42 arazöz ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor. Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Yangının çıktığı bölgenin bir dere yatağı içinde kalması ve ulaşımın sınırlı olması nedeniyle ekipler müdahalede güçlük çekiyor. Yangının yaklaşık 75 hektarlık alanda etkili olurken, alevlerin Esenkaya ve Künar mahalleri yönüne ilerlemesi üzerine çalışmalar burada yoğunlaştı. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan tüm hızıyla sürüyor.

SÖNDÜRME HAVUZLARINA TANKERLERLE SU TAŞIDILAR

Söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor. Köylüler, Belenköy Mahallesi'ndeki, yangın söndürme havuzlarına mahallerindeki kuyulardan helikopterler için su takviyesi yapıyor. (DHA)

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Denizli'de Orman Yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Falezlerde Çıkan Yangın Plaja İnmeden Söndürüldü
Falezlerde Çıkan Yangın Plaja İnmeden Söndürüldü
Hamile Raziye'yi Öldüren Sanık: Bana Bütün Bunları Yaptıran Kaynanamdır
Hamile Raziye'yi Öldüren Sanık: Bana Bütün Bunları Yaptıran Kaynanamdır
Kırmızı Bültenle Aranan Suç Örgütü Lideri Silahlı Saldırıda Öldü
Kırmızı Bültenle Aranan Suç Örgütü Lideri Silahlı Saldırıda Öldü
Kastamonu'da Yolcu Otobüsü İle Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 10 Yaralı
Kastamonu'da Yolcu Otobüsü İle Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 10 Yaralı
Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı
Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı
Zeytinburnu'nda Sokak Kedisini Öldüren Pitbullun Sahibine 14 Bin 982 Lira Ceza Verildi
Zeytinburnu'nda Sokak Kedisini Öldüren Pitbullun Sahibine 14 Bin 982 Lira Ceza Verildi
Tehdit Ettiği İçin Cezaevine Girdiği Eşini Çıkınca Öldürdü (2)
Tehdit Ettiği İçin Cezaevine Girdiği Eşini Çıkınca Öldürdü (2)