Denizli'de Tır İle İşçi Midibüsü Çarpıştı: 17 Yaralı

Denizli'de Tır İle İşçi Midibüsü Çarpıştı: 17 Yaralı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, dorsesi takılı olmayan TIR ile mermer fabrikası işçilerinin taşındığı midibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, dorsesi takılı olmayan TIR ile mermer fabrikası işçilerinin taşındığı midibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Kaklık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Adem Engez yönetimindeki 01 AL 511 plakalı ve dorsesi takılı olmayan TIR ile İsmail Dönmez'in kullandığı 20 UA 233 plakalı servis midibüsü, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada midibüs, sürüklenerek yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, midibüste bulunan yaralıları çıkardı. Midibüsteki 24 kişiden hafif yaralanan 17'si, ambulanslarla Denizli devlet, Servergazi devlet, Honaz devlet ve Pamukkale Üniversitesi hastanelerine kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürerken, midibüsteki işçilerin, mermer fabrikasında çalıştığı belirtildi. TIR sürücüsü Adem Engez ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. (DHA)

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Denizli'de Tır İle İşçi Midibüsü Çarpıştı: 17 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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