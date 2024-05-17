Deprem Bölgesi Elazığ’da Esnaf Kredi Faizlerinin Artırılmasına Tepki

Esnafın ticari çalışmalarına destek olunması amacıyla Halkbank tarafından kullandırılan esnaf kefalet kredi faizlerinin artırılması karar verilirken depremden etkilenen iller kapsam dışında tutuldu. Ancak iki deprem görmüş Elazığ faiz artırımı kararından muaf tutulmadı. Kredi faiz artış kararının Elazığ esnafına da uygulanmasına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Elazığ Kahveciler Odası Başkanı Ferhat Evsen tepki gösterdi.

EVREN DEMİRDAŞ

(ELAZIĞ)- Esnafın ticari çalışmalarına destek olunması amacıyla Halkbank tarafından kullandırılan esnaf kefalet kredi faizlerinin artırılması karar verilirken depremden etkilenen iller kapsam dışında tutuldu ancak iki deprem görmüş Elazığ faiz artırımı kararından muaf tutulmadı. Kredi faiz artış kararının Elazığ esnafına da uygulanmasına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Elazığ Kahveciler Odası Başkanı Ferhat Evsen tepki gösterdi.

Esnafın ticari çalışmalarına destek olunması amacıyla, Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile Halkbank tarafından kullandırılan esnaf kefalet kredi faizleri artırılması kararında 6 Şubat 2023 meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve Gaziantep'in Nurdağı ile Islahiye ilçeleri muaf tutuldu. Depremden etkilenen Elazığ’ın ise faiz kararından muaf tutulmaması siyasi ve oda başkanlarının tepkisini çekti.

FAİZ YÜZDE 8 BUÇUKTAN YÜZDE 18’E ÇIKTI

Artırılan faiz oranları sonrası Hazine destekli esnaf kredilerinde yapılan güncelleme ile 11.10.2022 - 09.07.2023 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı yüzde 7,5'ten yüzde 17'ye yükseltilirken 04.01.2021 - 06.06.2021 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı yüzde 8,5'ten yüzde 18'e 07.06.2021 - 10.10.2022 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı ise yüzde 9,5'ten yüzde 21'e çıkarıldı. 07.09.2023 - 24.09.2023 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı ise yüzde 15'ten yüzde 24'e yükseltilirken 25.12.2023 - 31.03.2024 tarihleri arasında kullanılan krediler ise yüzde 25’ten yüzde 29’a çıkarıldı.

"FAİZ ARTIRIMI ESNAFIMIZIN ÜZERİNE DAHA DA AĞIR BİR YÜK GETİRECEKTİR"

Esnaf kredilerindeki faiz artırımının esnafa daha da yük olacağını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şunları söyledi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı son kararla Türkiye'de esnafların ticari çalışmalarına destek olması amacıyla, Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile Halkbank tarafından kullandırılan esnaf kefalet kredi faizleri arttırılmıştır. Yeni faiz oranları hali hazırda kullanmış mevcut esnaf kredisine de yansıtılmış ve kredilerin devam eden taksit ödemeleri faiz güncelleme uygulamasıyla kademeli olarak artırılmıştır. Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar ve resesyon eğilimi, Avrupa ve Ortadoğu'da yaşanan savaşlar gibi dış faktörler ve son yıllarda ülkemizde yaşanan depremler sonrası ulusal ekonomimizde yaşanan kriz; kira, stopaj, vergi, elektrik, su, doğal gaz ve iş gücü gibi esnafımızın temel girdi maliyetlerini arttırmıştır. Esnaflarımız yüksek maliyet ve düşük kazanç sonucu kepenk kapatmaya başlamış, bankalara ve toptancılara olan borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. Esnafımızın geçmişte kullandığı krediler her ne kadar değişken faizli kredi olarak verilmiş olsa da bu faiz artırımı zaten zorluk çeken esnafımızın üstüne daha da ağır bir yük getirecektir.

"BU KARARLA ELAZIĞ ÜÇÜNCÜ DEPREMİ YAŞADI"

Kredi faiz oranları artışlarından deprem bölgesi olan Elazığ esnafının muaf tutulmamasını binlerce esnafı mağdur edeceğini belirten Elazığ Kahveciler Odası Başkanı Ferhat Evsen ise şöyle konuştu:

"Esnaflarımıza gelen bir genelgeyle birlikte esnaf kredileri Hazine Bakanlığı, Halk Bankası ve FESKOMT tarafından toplantı yapıldı. Bu toplantı sonuçta esnafların geçmişte çektiği kredi faizleri yücel faiz oranlarıyla değiştirildi. Her esnaf ortalama 100 bin TL güne borçlu başladı. Esnafların bu kredi faiz oranları geçmişte çektiği faiz oranlarının değişmesi esnaf için öldürücü bir madde oldu. Fakat bu kapsamda 2023 depremini yaşayan Elazığ 5 ilin dışında kaldı. Elazığ bu kapsama alınmadı. Elazığ'ın 2020 ve 2023 depremini yaşadı. TESKOM tarafından bağlı bulunduğumuz Türkiye Esnaflar Sanatkarlar Esnaf Odası'nın başkanı Bendevi Palandöken karşı yapılan esnafı zor durumda bırakan bu itibar suikastında bizler mağdur oluyoruz. Bugün kapsama alınmaması nedeniyle üçüncü depremi yaşıyor. TESKOM başkanına sesleniyoruz; Hazine Bakanlığı'yla birlikte aldığınız bu karar Elazığ esnafıyla büyük bir darbe olmuştur. İnşallah bu yanlıştan dönersiniz."

"BİZLERİ GELİR KAYNAĞI OLARAK GÖRMEYİN"

2020 depremi sonrasında 25 bin konut ve 5 bin iş yerinin ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkıldığını hatırlatan Evsen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konutların sayısına bile baktığım zaman en azından şu andaki depremin neticesi çıkıyor. İnsanlar bu kredileri ödeyemez. Ekonomik krizi yaşadığımız zor durumda bizleri ekonomik gelir kaynağı olarak görmeyin. Bu insanlar evine ekmek götürmek için mücadele ederken bir akşamda 100 bin lira tekrar borçlanması moralini alt üst etmiştir. TESKOM başlarına sesleniyoruz; Hazine Bakanlığı ve Halk Bankası ile bu görüşmeleri yapsınlar. Bu krediler bütün vatandaşı etkilemedi sadece esnafı etkilediği için esnaf da TESKOM'a yıllardır kredi çekerek bir gelir kaynağı oluşturuyor. Şu anda kendi darboğazlarını bizlerle atlatmasınlar. Milletvekillerinden rica ediyorum bu faiz sorununu çözsünler. Kalan 4 yıllık görev sürelerinde aramayacağıma söz veriyorum. En önemli gündem maddemiz budur. Beş milletvekilimize sesleniyorum; Meclis'te gelin bu konuyu çözün."

Anka Haber Ajansı