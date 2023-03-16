Deprem Bölgesindeki Taşınmaz Kültür Varlıklarına İlişkin Rapor, Kemal Kılıçdaroğlu’na Sunuldu

CHP milletvekilleri, deprem bölgesindeki taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin hazırladıkları raporu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sundu.

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki taşınmaz kültür varlıklarının durumunu ve bu konuda yapılması gerekenleri tespit etmek için çalışma başlattı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Ankara Milletvekili Nihat Yeşil hem kültür varlıklarının durumunu tespit etmek hem de yapılması gereken çalışmalarla ilgili veri toplamak amacıyla deprem bölgesinde görevlendirildi.

RAPOR KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA SUNULDU

Üç milletvekilinden oluşan heyet, deprem bölgesinde yaptığı çalışmayı tamamladı ve bir rapor hazırladı. Hazırlanan rapor, Kemal Kılıçdaroğlu’na sunuldu.

Gürsel Erol, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda, “Deprem bölgesinde yer alan taşınmaz kültür varlıklarının durumu ve yapılması gerekenlere ilişkin hazırladığımız raporu, İstanbul Milletvekilimiz M. Akif Hamzaçebi ve Ankara Milletvekilimiz Nihat Yeşil ile birlikte Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na arz ettik” dedi.

Anka Haber Ajansı