Deprem çantası hazırlığı yapmalı mıyız? Deprem çantasında neler olmalı?

GZT.com sitesinden SEVDE TOPCU yayınladığı bir haberde; Deprem çantasıyla ilgili bilgileri paylaştı. Deprem çantasında neler olmalı? Deprem çantası hazırlarken nelere dikkat edilmeli? İşte deprem çantasıyla ilgili bilmeniz gerekenler

Yaşadığımız büyük felaketin ardından aklımızda ve kalbimizde hep orada depremi yaşamış insanlarımız var. İçimizde 99 depremini de yaşamış olanlar bu acıyı ikinci kez yaşıyor. Birçoğumuz da uyurken artık rahat değiliz. Hepimizin alması gereken, basit görünen bir önlem var: Deprem çantası hazırlamak! Afad deprem çantasında olması gereken her şeyi detaylarıyla bizlerle paylaşmış. Bizler de sizlerle paylaşıyoruz!



Gıda



Deprem çantanızı yatağınızın yanına koymalısınız diyerek çabucak hangi gıdaların konması gerektiğinden söz edelim. Yüksek kalorili, enerji veren, uyanık tutan gıdalar öncelik olmalı. Yiyecekleri ve suyu her aile bireyine yetebilecek şekilde ayarlamayı unutmayın!

-Su

-Protein bar

-Kuru meyveler

-Lifli bisküviler

-Tahin pekmez

Yaşamsal eşyalar

Özellikle kış aylarında olan depremlerde bu eşyalardan bazıları hayati önem taşıyor.

-İlk yardım çantası

-Uyku tulumu

-Battaniye

-Termal battaniye (ısıyı vücut içinde muhafaza eder)

-Çakı

-El ısıtıcı jeller

-Düdük (enkaz altında ses duyurabilmek için)

-Makas

-El feneri

-İki adet powerbank ve yedek şarj kablosu

Kıyafet

Deprem çantasının yalnızca enkaz altında değil, enkazdan çıkarıldıktan sonra işe yarayacağını unutmamak gerekiyor. Elbette böyle bir durumla karşılaşmamayı temenni ediyoruz ancak önlem almakta da fayda var. Peki deprem çantasına kıyafet olarak neler koyabiliriz? Yaz-kış bu çantayı güncellemek gerekiyor. Biz kış için yazıyoruz:

-Bolca iç çamaşırı ve içlik

-Çorap

-Yağmurluk

-Hırka

-Atkı, bere, eldiven

Hijyen ve sağlık

Özellikle deprem sonrasında kullanılmak üzere:

-Sabun

-Dezenfektan

-Diş fırçası

-Diş macunu

-Islak mendil

-Tuvalet kağıdı

-Hijyenik ped

*Deprem sonrasında vücut hijyenimizi muhafaza etmek salgın hastalıklar açısından çok önemli.

Bunların yanında:

-Kan grubu kartı

-Aspirin

-Ağrı kesici

-Ateş düşürücü

-Derin kesikler için turnike yapılabilecek bir bez

-Antibiyotik merhem ve yanık merhemi

-Yara bandı

-Tentürdiyot ve gazlı bez

-Eğer astımınız ya da şeker hastalığınız varsa kullandığınız ilaçlar

-İlaç alerjiniz varsa bunu belirten bir belge

Bazı belgeler

-Kimlik fotokopisi

-Ehliyet fotokopisi

-Tapu

-Sigorta

-Ruhsat

-Zorunlu deprem poliçesi

-Diplomalar

-Pasaport

-Banka cüzdanı

-Evcil hayvan karnesi