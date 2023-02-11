Deprem yayınları nedeniyle Adliyelik olan Merdan Yanardağ, iktidara ateş püskürdü

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem yayınlarını nedeniyle hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' kararı alınan gazeteci Merdan Yanardağ, ateş püskürdü. Yanardağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında; 'Gazetecilere yurtdışı yasağı koymak yerine 20 yıllık iktidarları döneminde hiçbir önlem almayan çalışanlara yurt dışı yasağı konulmalı' dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Maraş merkezli 10 ili etkileyen depremle ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattığı gazeteci Merdan Yanardağ hakkında yurtdışı yasağı kararı verildi.

Yanardağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem yayınlarımız nedeniyle sabahtan beri Adliye'de ifade verdim. Suçlama "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", iyi mi! İktidar gerçekleri örtmek, bağımsız medyayı susturmak için her şeyi yapıyor. Yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldık. Tam bir skandal. Susmayacağız" ifadelerini kullandı.

Yanardağ: Çok Dramatik Bir Tablo

Yanardağ, Gazete Duvar' yaptığı açıklamada, "Gazetecilere yurtdışı yasağı koymak yerine 20 yıllık iktidarları döneminde hiçbir önlem almayan, akıl ve bilimi terk ederek kadercilikle kendi sorumsuzluklarını örtmeye çalışanlara yurtdışı yasağı konulmalı. Yapı denetimi sağlamayan bazı müteahitlere yurtdışı yasağı konulmalı. Bu çok dramatik bir tablo. İktidar, bağımsız medyayı susturmaya çalışarak felaketi susturmaya çalışıyor. Gazeteciliğin yüklediği tarihi sorumluğu yerine getirmeye çalışacağız. Susmayacağız" dedi.

Kaynak: gazeteduvar.com.tr