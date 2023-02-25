Depremde Çiftçilerin Su Kuyuları Zarar Gördü: "Bu Kuyular Kullanılamaz Durumda. Çiftçi Ne Yapacak?"

CHP Tarım Komisyonu üyesi milletvekilleri, Hatay Kumlu ilçesine bağlı Aktaş köyündeki Kahramanmaraş merkezli depremde zarar gören suyu kuyularını yerinde inceledi. Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “Kum hat boyunca hatta yola geçmiş. Yolu da patlatmış depremin büyüklüğü bu. Bu kuyular kullanılamaz durumda. Çiftçi ne yapacak?" dedi.

CHP Tarım Komisyonu üyesi milletvekilleri, deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürüyor. Komisyon üyesi CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Hatay Kumlu ilçesine bağlı Aktaş köyünde depremden zarar gören suyu kuyularını üreticilerle birlikte gezdi.

"KUM HAT BOYUNCA HATTA YOLA GEÇMİŞ"

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"Bize gelen bilgilere göre yüzde 80’ni kullanılamaz durumda çünkü deprem alttan vurduğu için kumu yukarı çıkarmış. Normalde bu kum 70-80, belki de 100 metrede çıkar ama yukarı çıkmış. Kum hat boyunca hatta yola geçmiş. Yolu da patlatmış depremin büyüklüğü bu. Bu kuyular kullanılamaz durumda. Çiftçi ne yapacak."

"FAY HATTI GEÇTİĞİ İÇİN SULARI VE KUMLARI TOPRAĞIN YÜZEYİNE ÇIKARMIŞTIR"

Adana Milletvekili Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Oluşan o büyük bir deprem maalesef yer altı kuyularını oynatmıştır ve bu alanların içerisinden de fay hattı geçtiği için suları ve kumları toprağın yüzeyine çıkarmıştır. İşte burada tarım topraklarının üzerine ya da yeşil alanın üzerine binalar yapılmaması, ranta peşkeş çekilmemesi gerektiğini bunun için söylüyoruz. Bu da bariz bir örneği, alüvyal topraklarda deprem çok daha tehlikeli oluyor. Bunun üzerine bina kurulmuş olsaydı tüm binalar yerle bir olmuş olacaktı. Maalesef yer altı suları kumuyla birlikte yer yüzüne çıkmış durumda."

"ÇİFÇİLERİMİZ ‘BİZİM KUYULARIMIZDA PROBLEM VAR’ DİYOR"

Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise şunları söyledi:

"Tarım Bakanı Ankara’dan diyor ki, ‘Bizim hiçbir barajımızda, yeraltı suyumuzda sorun yok’. Öyle mi? İşte geldik, pamuk ekilen arazideyiz. İşte burada fay hattı, toprağın altındaki kumu olduğu gibi yüzeye çıkarmış. Bu bize gösteriyor ki, iki günden beri sahada geziyoruz, çifçilerimiz ‘bizim kuyularımızda problem var’ diyor. Örneğini burada yaşadık."

Anka Haber Ajansı