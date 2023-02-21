Depremde Tapusuz Evleri Yıkılan Nurhaklı Depremzedeler Çözüm Bekliyor

Depremde Tapusuz Evleri Yıkılan Nurhaklı Depremzedeler Çözüm Bekliyor

Kahramanmaraş Nurhak’ta depremde evleri yıkılan, ancak tapusu olmadığı için sorun yaşayan vatandaşlar, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’a yaşadıkları sıkıntıyı anlattı. Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, “Depremden sonra tapusu olmayan vatandaşlarımıza ne yapacağız? Kiralık değil, ev kendinin ama tapusu yok. Devletin bu işi çözmesi lazım. Bizim en büyük sorunumuz bu olacak” dedi.

ZEHRA DEĞİRMENCİ

Kahramanmaraş Nurhak’ta depremde evleri yıkılan, ancak tapusu olmadığı için sorun yaşayan vatandaşlar, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’a yaşadıkları sıkıntıyı anlattı. Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, “Depremden sonra tapusu olmayan vatandaşlarımıza ne yapacağız? Kiralık değil, ev kendinin ama tapusu yok. Devletin bu işi çözmesi lazım. Bizim en büyük sorunumuz bu olacak” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Kahramanmaraş Nurhak'ta çadırlarda yaşayan depremzedeleri ziyaret ederek sıkıntı ve taleplerini dinledi. Aydın’a Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan eşlik etti. Depremde tapusu olmayan evleri yıkılan vatandaşlar, Aydın’a sıkıntılarını anlattı.

"EVLERİMİZİ YAVAN EKMEK YİYEREK YAPTIK"

Depremzede bir vatandaş, "Herkes yerini aldı, sattı. Biz yerimizi satmadık, ev yaptık. Kaynanamdan biraz ev yerimiz vardı. Kaynımın birinin yerini satın aldıydık, birisi imzayı vermedi. Tapusuz evimiz. Evi nasıl yaptık? Sivas’ta, Muş’ta Bingöl’de pancar tarlalarında çocuklarım kumlu sular içerek, yavan ekmek yiyerek böyle bir ev yaptık" dedi.

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan ise tapusu olmayan ev sahiplerinin sorununun ilerleyen aşamada en önemli meselelerden biri olacağını ifade etti. Bozan, "Kendisine ait tapu yok ama şu anda yaşadığı ev vardı. O ev şimdi yıkıldı. Depremden sonra tapusu olmayan vatandaşlarımıza ne yapacağız? Kiralık değil, ev kendinin ama tapusu yok. Devletin bu işi çözmesi lazım. Bizim en büyük sorunumuz bu olacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evleri yıkılan ev sahiplerine konutlarını yapıp teslim edeceklerini hatırlatan Aydın da "Hükümet açıkladı ‘ev vereceğiz’ diye ama bir de burada teyzenin oturduğu aslında kendi evi ama tapu üzerine değil. Burada benzer çok durum var" dedi.

Anka Haber Ajansı

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