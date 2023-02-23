Depremden önce duyulan korkunç sesin nedeni ortaya çıktı! Celal Şengör tek tek anlattı...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 'depremden önce duyulan gürültü' tartışmaları yeniden alevlendi. Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör katıldığı bir YouTube kanalında, depremden önce duyulan o sesin nedenini açıkladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. 40 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği depremlere ilişkin birçok yurttaş deprem meydana gelirken büyük bir patlama sesi ve gökyüzünde ışıklar gördüklerini belirtti.

Söz konusu gürültü ve ışıklar 1999 depremi başta olmak üzere daha önceki depremlerde de kendini göstermişti.

''Fay Hattı’nın Kırılma Sesi''

Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, deprem esnasında meydana gelen gürültünün nedenini açıkladı.

Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın, “Depremden önce bir ses çıktığı söyleniyor, o ne sesi” sorusuna Celal Şengör, “Fay hattının kırılma sesi o” yanıtını verdi.

Kaynak: gazetekolektif.com