Depremzedeler için AB ülkelerinden vize kolaylığı! Listede Hollanda'da var

6 Şubat günü tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli iki ayrı yıkıcı deprem sonrası AB ülkeleri de depremzedelerin yaralarını sarmak için harekete geçti. Hollanda hükümeti, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere vize kolaylığı sağlayacağını açıkladı.

Hollanda hükümeti, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere şimdilik vize kolaylığı sağlamayacağını açıkladı.

Hollanda’daki Türkiye kökenli örgütler ile muhalefetteki sol partiler, Almanya ve Belçika gibi, Lahey hükümetinin de depremzedeler için hızlandırılmış vize vermesini istiyordu.

BBC Türkçe'nin haberine göre; İşçi Partisi Milletvekili Kati Piri, bir önerge vererek Hollanda hükümetinden, depremzedelere vize kolaylığı sağlanması çağrısında bulundu.

Ancak Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, önce Almanya ve Belçika’nın ne yaptığını görmek istediklerini, daha sonra bu işleyiş doğrultusunda bir karar almak istediklerini söyledi.

Hollanda'nın şimdiye kadar esas olarak acil yargımla ilgilendiğini vurgulayan Hoekstra, vize kolaylığı konusunun kapsamlı şekilde araştırılacağını belirtti.

Belçika hükümeti, halen Belçika’da olan ve vizesi sona eren depremzedelerin vizelerinin uzatılması ve evini kaybedenlerin bir süre daha ülkede kalmasına izin verileceğini açıklamıştı.

Hükümet, Belçika’daki yakınları tarafından bakımı üstlenilen depremzedelere belirli bir süre için hızlı vize verilmesini de kararlaştırmıştı.

Almanya hükümeti de, ülkede yakınları bulunan depremzede Türk vatandaşları için 3 ayı kapsayan hızlandırılmış vize kolaylığı sağlanacağını duyurmuştu.

Kaynak: birgun.net