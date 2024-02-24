Depremzedeler İçin Toplanan Yardımlar... Chp'Li İlgezdi: "toplanan Yardımlar Maalesef Depolarda Çürüyor''

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “İstanbul AFAD’a bağlı Yeşilköy yerleşkesi deposunda 1 yılı aşkın süredir depremzedeler için toplanan yardımlar bekletiliyor. Depoda tutulan, depremzedelere ulaştırılmayan yardım malzemeleri arasında en çok ihtiyaç duyulan erkek, kadın ve çocuk giysileri var. Toplanan yardımlar depremzedelerde değil, maalesef depolarda çürüyor. Depremzedelere Kızılay’ın çadır satmasını unutmadık, deprem yardımları toplandı nereye gittiğini sorduk yanıtsız kaldık, topladığımız y

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “İstanbul AFAD’a bağlı Yeşilköy yerleşkesi deposunda 1 yılı aşkın süredir depremzedeler için toplanan yardımlar bekletiliyor. Depoda tutulan, depremzedelere ulaştırılmayan yardım malzemeleri arasında en çok ihtiyaç duyulan erkek, kadın ve çocuk giysileri var. Toplanan yardımlar depremzedelerde değil, maalesef depolarda çürüyor. Depremzedelere Kızılay’ın çadır satmasını unutmadık, deprem yardımları toplandı nereye gittiğini sorduk yanıtsız kaldık, topladığımız yardımlar depolarda tutuluyor her yeni skandalla yüreğimiz parçalanıyor. Bu kadarı da olmaz diyoruz daha fazlası çıkıyor, insan yüreği nasıl dayanır?” dedi.

İlgezdi, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası vatandaşlarca toplanan yardımların depremzedelere dağıtmak yerine, depolarda tutulmasını Meclis gündemine taşıyarak, “İstanbul AFAD’a bağlı Yeşilköy yerleşkesi arama ve kurtarma birliğinde toplanan yardımlar bir yıldır neden depoda bekletilmektedir?” diye sordu.

"TOPLANAN YARDIMLARIN NE KADARI DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTIRILMIŞTIR?"

İlgezdi, “Vatandaşın bir yıl önce deprem bölgesine gönderilmesi için İstanbul Üsküdar Belediyesi’ne teslim ettiği yardımlar, belediyeye ait spor salonunun otoparkından çıkmıştı. Şimdi de İstanbul AFAD’ a bağlı Yeşilköy yerleşkesi deposunda tutulduğu bilgisi ulaştı. Bir yıldır burada bekletiliyormuş, depoda tutulan yardımlar en çok ihtiyaç duyulan erkek, kadın ve çocuk giysileri. Toplanan yardımlar depremzedelerde değil, depolarda. Deprem için vatandaşlardan toplanan yardımların miktarı nedir? Toplanan yardımların ne kadarı depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır? Bu sorularımın cevabı halkımıza şeffaflıkla paylaşılmalıdır. Depremzedelere Kızılay’ın çadır satmasını unutmadık, deprem yardımları toplandı nereye gittiğini sorduk yanıtsız kaldık, topladığımız yardımlar depolarda tutuluyor her yeni skandalla yüreğimiz parçalanıyor. Bu kadarı da olmaz diyoruz daha fazlası çıkıyor, insan yüreği nasıl dayanır?” ifadelerini kullandı.

"BAĞIŞ SÖZÜ VEREN ÇOK SAYIDA KURUM, SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEMİŞ"

2023 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen depremzedeler için televizyon ve radyoların ortak yayınında düzenlenen Türkiye Tek Yürek bağış kampanyasında toplanan 115.1 milyar TL’nin de nerelere harcandığının adete devlet sırrı olduğunu ifade eden İlgezdi, şunları kaydetti:

“Kampanya hakkında yapılan canlı yayın sonrası taahhüt edilen bağış miktarı 115 milyar 146 milyon 528 bin lira olarak belirtildi. Sonrasında kampanya kapsamında toplam 85 milyar 697 milyon TL bağış toplandığını açıklandı. Kampanyada adı geçen 4 kamu bankasının verdiği bağış sözü yaklaşık 70 milyar lirayı buluyor. Ayrıca Cengiz Holding 2,5 milyar lira, Turkcell 3,5 miyar lira, Borsa İstanbul da 2 milyar lira bağış sözü vermişti. Bu 3 kurumun bağış miktarı da 8 milyar lirayı buluyor. Kamu bankalarının verdiği bağış miktarının üstüne bu üç kurumun verdiği 8 milyar lirayı eklediğimiz de zaten toplanan 85 milyara yakın bir rakam ortaya çıkıyor. Toplanan miktarın 85 milyar lira olduğu düşünüldüğünde bağış sözü veren çok sayıda kurum, kuruluş ve kişi verdiği bağış sözünü yerine getirmemiş. Buyurun size bir skandal daha. Üstelik toplanan yardımların nerelere harcandığı da ısrarlı sorularımıza rağmen açıklanmıyor."

Anka Haber Ajansı