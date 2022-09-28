Derik'teki Kazada Ölenler İçin Mevlit Programı (2)

Derik'teki Kazada Ölenler İçin Mevlit Programı (2)

Derik ilçesinde 20 Ağustos'ta 2 TIR'ın neden olduğu kazada yaşamını yitiren 20 kişi için Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından da mevlit programı düzenlendi.

'KAZAYI HER ANIMSADIĞIMIZDA BOĞAZLARIMIZ DÜĞÜM DÜĞÜM OLUYOR'

Derik ilçesinde 20 Ağustos'ta 2 TIR'ın neden olduğu kazada yaşamını yitiren 20 kişi için Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından da mevlit programı düzenlendi. Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camii'nde düzenlenen programın ardından belediye hizmet binasında 3 bin kişiye yemek ikramı yapıldı.

Vali Demirtaş, kazayla ilgili olarak duydukları üzüntüyü tarif edecek kelime bulamadığını ifade ederek, "Kazayı her anımsadığımızda boğazlarımız düğüm düğüm oluyor ve yüreklerimiz adeta yangın yerine döndü. Birbirimize sarılıp, birbirimizin omzunda ağladık. Binbir acıyla kederle, gözyaşıyla, babalarımızı, analarımızı, evlatlarımızı toprağa verdik. Cenazelerimizin üzerinden bazı kesimlerin kendilerine alan açmaya çalışması, çıkar hesaplarına girişmeleri ise asla tasvip edeceğimiz bir husus değildir" dedi. (DHA)

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)-

Derik'teki Kazada Ölenler İçin Mevlit Programı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Devrilen Traktörün Römorkunun Altında Kalan Enes Öldü
Devrilen Traktörün Römorkunun Altında Kalan Enes Öldü
Sultangazi'de Zincirleme Kaza, Beton Mikseri Motosikletin Üzerine Devrildi: 2 Yaralı
Sultangazi'de Zincirleme Kaza, Beton Mikseri Motosikletin Üzerine Devrildi: 2 Yaralı
Bariyerlere Çarpan Tır'ın Sürücüsü Yaralandı; Bursa- Ankara Karayolu Trafiğe Kapandı
Bariyerlere Çarpan Tır'ın Sürücüsü Yaralandı; Bursa- Ankara Karayolu Trafiğe Kapandı
Yurtta Çıkan Yangında 11 Öğrenci Dumandan Etkilendi
Yurtta Çıkan Yangında 11 Öğrenci Dumandan Etkilendi
Diyarbakır'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
Diyarbakır'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
Şehit Enes Bıyık Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şehit Enes Bıyık Son Yolculuğuna Uğurlandı
Nusaybin Kırsalında Odun Toplayanlara Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı (2)
Nusaybin Kırsalında Odun Toplayanlara Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı (2)