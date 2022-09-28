Derin Dondurucuda Bulunan Lina Nazlı'nın Cesedini Önce Yakmak İstemişler (2)

Derin Dondurucuda Bulunan Lina Nazlı'nın Cesedini Önce Yakmak İstemişler (2)

Gaziantep'te, darbedilerek öldürülüp, derin dondurucuda saklanan Lina Nazlı Erbay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından babası Abdurrahman Erbay'a teslim edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep'te, darbedilerek öldürülüp, derin dondurucuda saklanan Lina Nazlı Erbay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından babası Abdurrahman Erbay'a teslim edildi. Lina için Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazına Vali Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Erbay ailesi katıldı.

BABASI, TABUTA MONTUNU KOYDU

Cenazenin teslim alınması sırasında Abdurrahman Erbay ve Lina'nın babaannesi Sevim Erbay, güçlükle ayakta durabildi. Erbay, kızının tabutunun üzerine montunu bıraktı. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından Lina Nazlı Erbay'ın cenazesi, asri mezarlıktaki aile mezarlığında defnedildi.

Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)

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Derin Dondurucuda Bulunan Lina Nazlı'nın Cesedini Önce Yakmak İstemişler (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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