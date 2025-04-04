Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Babası Ve Ailesine Destek Ziyaretinde Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun baba evini ve konutunu ziyaret ederek, ailesine destek mesajlarını iletti.

(İSTANBUL) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun baba evini ve konutunu ziyaret ederek, ailesine destek mesajlarını iletti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun baba evini ziyaret ederek Hasan İmamoğlu ile bir araya geldi. Dervişoğlu'nun ikinci adresi İmamoğlu ailesinin konutu oldu. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile görüşen Dervişoğlu, destek mesajlarını iletti.

Anka Haber Ajansı