Dervişoğlu, Trabzon’da Saldırıya Uğrayan Chp Standını Ziyaret Etti: “Adalet Savaşçısı Olmaya Devam Edeceğim”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için kurulan standa destek ziyaretinde bulundu. Dervişoğlu, ''Bunlar demokratik çalışmalardır. Demokrasiye inan herkesin de bu çalışmalara yüksek katkı sağlamak gibi bir sorumluluğu vardır. Bir takım saldırıları gerçekleştiren ya da o yolda çaba sarf eden, insanları tahrik edenler de tabii ki siyasi hayatın içinde kendisini gösteriyor'' dedi.

(TRABZON) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için kurulan standa destek ziyaretinde bulundu. Dervişoğlu, ''Bunlar demokratik çalışmalardır. Demokrasiye inan herkesin de bu çalışmalara yüksek katkı sağlamak gibi bir sorumluluğu vardır. Bir takım saldırıları gerçekleştiren ya da o yolda çaba sarf eden, insanları tahrik edenler de tabii ki siyasi hayatın içinde kendisini gösteriyor'" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trabzon'a gelişinde genel başkan yardımcıları, bölge milletvekilleri il ve ilçe yöneticileri karşıladı. "'Kavga edecekseniz, Mustafa Kemal gibi kavga edin'" pankartı açıldı. Dervişoğlu,Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti.

Dervişoğlu, kendisinin de bir Karadenizli olduğunu ve misafir olmadığını belirterek, öncelikle dün şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ı andı. Ardından bölgenin ve esnafın sorunlarına değinen Dervişoğlu, "'Eskiden siyasetçiler bir ile gittiklerinde böyle ziyaretler gerçekleştirirdi. Bu artık unutuldu. Eski siyasetçilerin ayak izlerinden gitmekte fayda var'" dedi

''Fındıklar da sökülmüş yerlerine kavaklar dikilmiş''

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Karadeniz’de çay ve fındığın bölge için bir yaşam biçimi olduğuna değindi. Son yılda üretimdeki plansızlığa değinen Dervişoğlu, Devlet Planlama Teşkilatının stratejik ürünlerin de planlamasını yaptığını hatırlatarak, "'Stratejik ürünlerin aslında üretim planlarının yapılması da gerekiyor. Biliyorsunuz fındık bir yamaç bitkisidir ama Sakarya ovasına kadar ovalarımız; Terme, Çarşamba, Bafra, Düzce ve Sakarya ovalarına kadar fındık ekimine müsamaha gösterilmiştir. Yani izin verilmiştir de demiyorum çünkü yamaç bitkisinin ovada dikilebilecek söz konusu bile olamaz. Şimdi geldiğimiz zamanlarda görüyoruz fındıklar da sökülmüş yerlerine kavaklar dikilmiş. Dolayısıyla nasıl bir plansızlık karşı karşıya bulunduğumuz gerçeğini de bu vesileyle gözlemlenmiş oluyoruz'" dedi.

''Adalet savaşçısı olmaya devam edeceğim''

Dervişoğlu, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için kurulan standa destek ziyaretinde bulundu. Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

''Türkiye’nin aradığı şey hukuk ve adalet. İnsanları da rahatsız eden hukuksuzluk ve adaletsizlik. El birliği ile hukuksuzluğu ve adaletsizliği bertaraf edecek tedbirleri geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bunlar demokratik çalışmalardır. Demokrasiye inan herkesin de bu çalışmalara yüksek katkı sağlamak gibi bir sorumluluğu vardır. Bir takım saldırıları gerçekleştiren ya da o yolda çaba sarf eden, insanları tahrik edenler de tabi ki siyasi hayatın içinde kendisini gösteriyor. Benim isteğim farkı fark ettirmektir. İYİ Parti’ye Genel Başkan olduğum andan itibaren de verdiğimiz mücadele adalet peşinde sürdürülen bir mücadeledir. Adalet savaşçısı olmaya devam edeceğim.''

Müsavat Dervişoğlu, daha sonra partisinin Genişletilmiş İl Divan Toplantısının yapılacağı otele geçti.

Anka Haber Ajansı