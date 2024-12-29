Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a: “Siz İçine Terör Bulaşmamış Temiz İnsanlar Bulamıyor Musunuz”

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin Suriye'de yeni yönetim ile temaslar kurduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Siz içine terör bulaşmamış temiz insanlar bulmayı beceremiyor musunuz da sürekli teröristlerle ya işbirliği yapıyorsunuz ya yoldaşlık yapıyorsunuz ya yarenlik yapıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin Suriye'de yeni yönetim ile temaslar kurduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Siz içine terör bulaşmamış temiz insanlar bulmayı beceremiyor musunuz da sürekli teröristlerle ya işbirliği yapıyorsunuz ya yoldaşlık yapıyorsunuz ya yarenlik yapıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Etimesgut'ta partililerle bir araya geldi. Dervişoğlu, yılın son teşkilat buluşmasını yaptığını ve herkese yeni yılda umutlu, neşeli bir yıl dilediğini söyledi. 2025’in İYİ Parti için "Şahlanış yılı" olacağını söyleyen Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Geleceğe dair umudunu yitirmiş gençlerimizin hesabını soracağız"

"Türkiye'nin başına bela olan ne kadar önemli husus varsa onun müsebbibi olanlar şimdi yeni siyasi manevraların peşinde koşuyor. Sanki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda 22 yıldır görevleri uhde etmiyor da dün iş başına gelmiş gibi birtakım hayallerin peşinde, bu ülkenin tertemiz evlatlarını koşturmaya çalışıyor. Bu ülkede bozuk olan ne varsa bozan Adalet Ve Kalkınma Partisi’dir. Bozduklarını düzelterek bizden alkış ve taltif bekleyenlere buradan söylüyorum: İYİ Parti burada. Geliyoruz, geleceğiz, hesabını soracağız. Tenceresini kaynatamayan emeklimin, dulumun, yetimimin başına gelenlerin hesabını soracağız. Geleceğe dair umudunu yitirmiş gençlerimizin, vize kuyruklarında istikbal aramaya mecbur bırakılmasının hesabını soracağız. Toprağa düşürdüğü terin karşılığını almayan ve tarlasını ekmekten vazgeçen, evine ekmek götüremeyen çiftçinin içine düşürüldüğü durumun hesabını soracağız. Dar ve sabit gelirlinin, 3 kuruş asgari maaşa mahkum edilen işçinin hesabını soracağız.

"Tayyip Erdoğan’a ve avanesine sesleniyorum: Siz içine terör bulaşmamış temiz insanlar bulmayı beceremiyor musunuz"

Suriye konusuyla ilgili bütün siyasi partilerin söylemine bakın söyledikleri yüzde 100 haklı çıkan tek siyasi parti İYİ Parti’dir. Bu ülkeyi yönetenler sanki Suriye’yi fethetmiş edasıyla milletin aklıyla alay etmek suretiyle algı yaratmaya, o yarattıkları algıyı yönetmeye ve milleti kandırmaya çalışmaktadırlar. 12 günde Şam rejimini teslim aldılar. Teslim alan yapıya, dünya terörist diyor. Bizim Dışişleri Bakanıyla MİT Başkanı hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kararnameyle hem de gelişmiş batı ülkelerinin almış olduğu kararlarla terör örgütü ilan edilmiş bir yapının lideriyle samimi fotoğraflar veriyorlar. Adeta olup bitenleri Türkiye çok önceden planlamış gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Büyük devletler bunu yaparlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük devlettir; ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti küçük adamlarla yönetildiği için dışarıdan bakıldığında o haşmeti ve azameti düşmanlarına gösterememektedir. FETÖ’ dosttu, örgüt oldu. PKK örgüttü, dost oldu. HTŞ örgüttü şimdi devlet kuran bir yapı oldu. Burası Beştepe’ye çok uzak değil Tayyip Erdoğan’a ve avanesine sesleniyorum: Siz içine terör bulaşmamış temiz insanlar bulmayı beceremiyor musunuz da sürekli teröristlerle ya işbirliği yapıyorsunuz ya yoldaşlık yapıyorsunuz ya yarenlik yapıyorsunuz?

"Ankara'da 2 yerde demleniliyordu. Birisi Balgat’taki şato diğeri de Beştepe’deki saray"

Bir milliyetçi partinin Genel Başkanı’nın önermesiyle DEM yöneticileri Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki artık orası hapishane mi hücre mi öyle bir şey bilmiyorum. Yoksa malikane mi onu da bilmiyorum, ziyarete gittiler. DEM yöneticileri Öcalan’ı ziyarete gittiler ama Ankara'da 2 yerde demleniliyordu. Birisi Balgat’taki şato diğeri Beştepe’deki saray. Allah’a and olsun huzurunuzu bozmaya devam edeceğiz. Dost düşman bunu böyle bilsin. Şimdi gelecekler yeni bir düşmanla oluşturdukları stratejiyi Türkiye’nin kurtuluş reçetesi diye bu aziz millete yutturmaya çalışacaklar.

"7’lerle 8’lerle, 9’larla, 10’larla iktidar olunmuyor"

Yeni bir kamuoyu araştırması geldi. Orada yüzde 8’in üstünde görünüyoruz. Bazı yerlerde işte yüzde 7 görünüyoruz vesaire arkadaşlarımız da bundan mutlu oluyorlar. Ben size soruyorum çok kötü günler geçirdiğimiz için 7’lere, 8’lere, 9’lara, 10’lara sevinir hale geldik. Ama 7’lerle 8’lerle, 9’larla, 10’larla iktidar olunmuyor, daha fazlasını istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekten ve milletimizle buluşmaktan geçer. Türkiye'de sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmamak icap eder. O sebeple çalışmalarımızı daha yüksek bir boyuta taşımak mecburiyetindeyiz. Biz başkaları gibi birinin yanına yanaşırız, birisinin yanına yapışırız, oradan da bir siyasi fayda temin ederiz diyenlerden değiliz. Biz başkasına değil Türk milletine hizmet etmek mecburiyetindeyiz. Onun bunun patlamış tekerine yama olmak için kurmadık biz İYİ Parti'yi.

"Gönüllerimiz de herkese açık olduğunu buradan ilan ediyorum"

İYİ Parti bu milletin ortak değeri, cumhuriyetin mucizesidir. Toplumun bütün kesimlerini, bütün evlatlarımızı, etnik köken mezhep din ayrımı yapmadan ideolojik görüş fikir ayrılıklarına düşmeden taassublarımıza kurban olmadan İYİ Parti’nin çatısı altında buluşmaya davet ediyorum herkesi. Sevdası Türkiye kaygısı Türkiye’nin geleceği olan her vatandaşımızı İYİ Parti’nin çatısı altında buluşmaya ve Türkiye’nin bu karanlık tünelden çıkarak aydınlık ufuklara buluşmasına vesile olacak bayraklaşmış mücadelemize davet ediyorum."

Anka Haber Ajansı