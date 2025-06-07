Destici'den Chp Genel Başkanı Özel'e Ferdi Zeyrek İçin Geçmiş Olsun Telefonu

Destici'den Chp Genel Başkanı Özel'e Ferdi Zeyrek İçin Geçmiş Olsun Telefonu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, evinde geçirdiği kaza sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti. Zeyrek’in sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Destici, Kurban Bayramı’nı da kutladı.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, evinde geçirdiği kaza sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti. Zeyrek’in sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Destici, Kurban Bayramı’nı da kutladı.

Telefon görüşmesinde Destici, Zeyrek’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve en kısa sürede iyileşmesi için iyi dileklerini aktardı.

Destici sosyal medyasından yaptığı paylaşımda da, “Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum. Cenab-Hakk ailesine ve sevdiklerine bağışlasın.” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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