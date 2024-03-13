Deva İbb Adayı İdris Şahin Siyah Çelenk Bıraktı: "Trt Yöneticilerini Vicdanlı Olmaya Çağırıyorum"

DEVA Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı İdris Şahin, yerel seçim sürecinde TRT’nin yayınlarında kendilerine yer verilmemesini protesto ederek il teşkilatıyla birlikte TRT binası önüne siyah çelenk bıraktı. Şahin, "TRT yöneticilerini vicdanlı olmaya çağırıyorum. Ya Allah'tan korkun, Ramazan mübarek gün, siz de hiç mi vicdan yok? Hiç mi adamlık yok? Bu kurumun başındakiler ve yöneticiler ve çalışanlarının tamamı benim vergilerimle maaşlarını alıyorlar. Ve ne diyorlar TRT'nin kuruluş ve amacınd

Haber-Kamera: HAKAN KAYA

DEVA Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı İdris Şahin, yerel seçim sürecinde TRT’nin yayınlarında kendilerine yer verilmemesini protesto ederek il teşkilatıyla birlikte TRT binası önüne siyah çelenk bıraktı. Şahin, "TRT yöneticilerini vicdanlı olmaya çağırıyorum. Ya Allah'tan korkun, Ramazan mübarek gün, siz de hiç mi vicdan yok? Hiç mi adamlık yok? Bu kurumun başındakiler ve yöneticiler ve çalışanlarının tamamı benim vergilerimle maaşlarını alıyorlar. Ve ne diyorlar TRT'nin kuruluş ve amacında Türk milletine hakkıyla doğru yayıncılık yapmak gibi bir politika gözetmesi gerekiyor. Bu arkadaşlarımızın her bir adaya eşit muamele yapması gerekiyor. Hükümetler gelir geçer. Ama devletin kurumları bakidir. Devletin kurumlarında devamlılık esastır. Şimdi buradaki idarecileri bir sefer daha vicdana, akla ve kanunu mevzuatı uygulamaya davet ediyorum" dedi.

DEVA Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Av. İdris Şahin, TRT'nin yanlı yayınlarını protesto etmek amacıyla Ulus'taki TRT binası önüne siyah çelenk bıraktı. Şahin burada yaptığı açıklamada "TRT yöneticilerini vicdanlı olmaya çağırıyorum" diyerek şunları söyledi:

"ELBETTE Kİ TALİMATI CUMHURBAŞKANI, İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN ALIYORSUNUZ"

"Bugün İstanbul İl teşkilatımızla birlikte Ulus'taki TRT yerleşkesinin önünde bulunuyoruz. Değerli İstanbullular, TRT seyircileri kıymetli vatandaşlarımız, oy kullanma kabinine oy kullamaya gireceksiniz. Ve orada sizi bir sürpriz karşılayacak, hiç şaşırmayın. Aman, ben neredeyim, burası neresi aman demeyin. Bu önümdeki uzun kağıt da ne deyip görevlileri çağırmaya kalkmayın. Bu adaylar da nereden çıktı deyip, sandık görevlisine seslenmeyin. Pusula uzun, çünkü seçime AK Parti dışındaki partiler de giriyor. Pusula uzun, çünkü seçim İstanbul’da birkaç aday arasında geçmiyor. Pusula uzun, çünkü 22 parti ve 27 bağımsız aday İstanbul için yarışıyor. Bakın arkadaşlar, şu sağ elimde gördüğünüz 31 Mart seçimlerinde kullanılacak oy pusulası. (Temsili oy pusulası) Türkiye’de bir rekor; 1 metre uzunluğunda. Fakat arkadaşlar, TRT’ye göre oy pusulası şöyle; (diğer elindeki, tek kişilik pusulayı gösterip) TRT’ye göre, oy pusulası 10 santim. Çünkü onlar için varsa yoksa birkaç parti; diğerleri yok. Onlar için varsa yoksa AK Parti’nin adayları, diğerleri yok. El insaf; devletin bir kurumu bu işi bu kadar aleni yapar mı? İnsan en azından çaktırmamak için arada diğer adayları gösterir. Yok. Utanmaları da kalmadı...

"ALLAH'TAN KORKUN, RAMAZAN GÜNÜ SİZDE HİÇ Mİ VİCDAN YOK?"

Toplam 49 adayı olan İstanbul, belediye başkan adayları arasında kimler var. Kimi konuşuyor. Kimi sadece yayın politikası merkezine koyuyor. Bunu çok iyi bir şekilde irdelemiz lazım. İstanbullu pusulanın uzun olduğunun farkına vardığıdında bir kaç aday arasında geçmiyor arkadaşlar. Bugün ortaya koyduğumuz 22 parti ve 27 bağımsız adayla birlikte 49 kişinin arasında sadece oy pusulasında TRT'nin yayınlarına bakarsanız şöyle bir yayın politikası izliyor arkadaşlar AKP adayı sayın Murat Kurum, onun dışında diğerleri etrafında bir iki seçenek sunuyor. Ya Allah'tan korkun, Ramazan mübarek gün, siz de hiç mi vicdan yok? Hiç mi adamlık yok? Bu kurumun başındakiler ve yöneticiler ve çalışanlarının tamamı benim vergilerimle maaşlarını alıyorlar. Ve ne diyorlar TRT'nin kuruluş ve amacında Türk milletine hakkıyla doğru yayıncılık yapmak gibi bir politika gözetmesi gerekiyor. Bu arkadaşlarımızın her bir adaya eşit muamele yapması gerekiyor. Hükümetler gelir geçer. Ama devletin kurumları bakidir. Devletin kurumlarında devamlılık esastır. Şimdi buradaki idarecileri bir sefer daha vicdana, akla ve kanunu mevzuatı uygulamaya davet ediyorum. Ve özellikle sizlerden değerli İstanbullu seçmenlerimizden istediğimiz şu; demokrasimiz adına bu oy pusulasıyla karşılaştığınızda sandığa girdiğinizde vicdanızla başbaşa kalacaksınız. Aklınızdan ve gönlünüzden geçene mutlaka oy kullanacaksınız ama değerli dostlar varsa yoksa bir parti sloganına inşallah sandıkta en güzel siz vereceksiniz. O yüzden diyoruz ki TRT yöneticilerine el insaf devletin bir kurumu bir işi bu kadar ortada yapar mı? El insaf; devletin bir kurumu bu işi bu kadar aleni yapar mı? İnsan en azından çaktırmamak için arada diğer adayları gösterir. Elbetteki talimatı Cumhurbaşkanı, İletişim Başkanlığı'ndan alıyorsunuz ve karartmayı çok iyi biliyorsunuz. Birilerini yok saymayı çok iyi biliyorsunuz. Buradan TRT’yi adil olmaya, eşit olmaya; hiç umudumuz yok ama, devletin bir kurumu gibi davranmaya çağırıyorum. Buradan TRT’nin seyircilerine tekrar sesleniyorum: Gönül Dağı’nı yine izleyin, ama haberleri başka kanaldan alın"

Anka Haber Ajansı