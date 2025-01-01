Deva Partili Avşar: "2024'te Çalışarak Kazanmaya, Alın Terine İnancını Kaybetmiş Gençler Gördük"

Deva Partili Avşar: "2024'te Çalışarak Kazanmaya, Alın Terine İnancını Kaybetmiş Gençler Gördük"

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, 2024 yılının çok zor geçtiğini belirterek, "Çalışarak kazanmaya, alın terine inancını kaybetmiş, sanal kumar ve uyuşturucu müptelası gençler gördük. Harcanan emeğe, enerjiye ve kaynağa sahip çıkamadığımız için kaçırılan insan sermayesini, genç doktorları, mühendisleri, sosyal bilimcileri gördük" dedi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, 2024 yılının çok zor geçtiğini belirterek, "Çalışarak kazanmaya, alın terine inancını kaybetmiş, sanal kumar ve uyuşturucu müptelası gençler gördük. Harcanan emeğe, enerjiye ve kaynağa sahip çıkamadığımız için kaçırılan insan sermayesini, genç doktorları, mühendisleri, sosyal bilimcileri gördük" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, 2024 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede, insanlardan en çok "geçinemiyoruz" feryadı duyduklarını, her kesimden mağdurlar ortaya çıktığını ifade etti. Avşar, "Gittiğimiz, gezdiğimiz yerlerde; fabrikada, şantiyede grev yapan işçiler gördük. Tarladan ürününü toplayamayan çiftçi, fiyatı utanarak yazan pazarcı, esnaf; tezgâhın, dükkânın önünden geçerken çocuklarının dikkatini başka yere çeken anneler, babalar gördük" dedi.

"Çalışarak kazanmaya, alın terine inancını kaybetmiş"

Sanayide konkordatolar ilan edildiğini, esnafın kepenk indirdiğini, gençlerin okulu yarıda bıraktığını, ailelerin dağıldığını kaydeden Avşar, "Çalışarak kazanmaya, alın terine inancını kaybetmiş, sanal kumar ve uyuşturucu müptelası gençler gördük. Harcanan emeğe, enerjiye ve kaynağa sahip çıkamadığımız için kaçırılan insan sermayesini; genç doktorları, mühendisleri, sosyal bilimcileri gördük" ifadelerini kullandı.

"Rekor faizler, enflasyon şampiyonluğu, işçi kırımları, iş cinayetleri gördük"

Kadın ve çocuk cinayetlerine, tecavüz ve istismar olaylarına işaret eden Avşar, Meclis'in notere dönüştüğünü, liyakatin devre dışı bırakıldığını, bütün büyük işlerin bir kesime pazarlık usulü ihale edildiğini belirtti.

2025'in umut yılı olmasını dileyen Avşar, "Bütün planımız ve programımız; insanımızın umutlarını büyütmek, devlet organlarının birbirinden bağımsız ve fonksiyonel, liyakatli ve ehil kadroların görevde olduğu bir sistem, üretenin karşılığını aldığı, sanayicinin dünya pazarında rekabet edebildiği, gençlerin gelecek kaygısı taşımadığı, emeklinin, işçinin, memurun insan onuruna yakışır bir hayat standardına kavuştuğu, içerde ve dışarda barış ve huzurun tesis edildiği, adaletin hakim olduğu umut dolu bir yıl olması için bütün azim ve kararlılığımızla gerek Meclis’te gerek sahada çalışacak, görecek ve umudu büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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