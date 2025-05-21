Deva Partili Avşar, Belediye Ve İl Özel İdare Şirket İşçilerinin Kadro Sorununa İlişkin Kanun Teklifi Verdi

(TBMM) - DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapılarak belediye ve il özel idare şirket personelinin "sürekli işçi" statüsüne alınması için kanun teklifi verdi.

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, belediye ve il özel idare şirket işçilerinin kadro sorununu Meclis gündemine taşıdı. Avşar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılarak belediye ve il özel idare şirket personelinin "sürekli işçi" statüsüne alınmasına dair kanun teklifi verdi.

Kanun teklifinin gerekçesinde 2017 yılında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de geçici 23. ve 24. maddeler düzenlendiğini belirten Avşar, bu maddeler kapsamında 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar “sürekli işçi” statüsüne alınırken belediye ve il özel idaresi bunun dışında bırakıldığını belirtti.

Bu düzenlemenin, kamuda çalışma barışını ve kamu personeli sisteminde eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiğini ve dolayısıyla mevcutta belediye ve il özel idare şirketlerinin bünyesinde çalıştırılan personelin "sürekli işçi" statüsüne alınması gerektiğini kaydetti.

Anka Haber Ajansı