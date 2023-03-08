Deva Partili Elif Esen: “14 Mayıs’taki Kader Seçimiyle Birlikte Ruhlardaki Enkazı Da Kadınlar Kaldıracak"

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, 8 Mart Emekçi Dünya Kadınlar Günü nedeniyle “Biz, kadının iyileştirici gücüne, ülke kalkınmasına etkisine inanıyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracak, ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız. 14 Mayıs’taki kader seçimiyle birlikte ruhlardaki enkazı da kadınlar kaldıracak” açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, 8 Mart Emekçi Dünya Kadınlar Günü nedeniyle “Biz, kadının iyileştirici gücüne, ülke kalkınmasına etkisine inanıyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracak, ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız. 14 Mayıs’taki kader seçimiyle birlikte ruhlardaki enkazı da kadınlar kaldıracak” açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, 8 Mart Emekçi Dünya Kadınlar günü nedeniyle açıklama yaptı. Depremzede kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirten Esen, şunları söyledi:

"Ülkemiz sıkıntılı, acılı günlerden geçti, geçmeye de devam ediyor. Artık yaşanan insanlık faciasının bir ayını geride bıraktık. Kadınlar ve çocuklar tarifi imkânsız zorluklarla mücadele ediyorlar. Bizler ise aynı azimle ve gayretle bölgedeki depremzede kadınları desteklemeye, çalışmaya devam ediyoruz.

“14 MAYIS’TAKİ KADER SEÇİMİYLE BİRLİKTE RUHLARDAKİ ENKAZI DA KADINLAR KALDIRACAK”

Biz, kadının iyileştirici gücüne, ülke kalkınmasına etkisine inanıyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracak, ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız. 14 Mayıs’taki kader seçimiyle birlikte ruhlardaki enkazı da kadınlar yine kaldıracak.

“8 MARTLAR, DEVA İKTİDARINDA, SAYGIN TÜRKİYELİ KADINLARIN GÜNÜ OLARAK KUTLANACAK”

DEVA iktidarında sıkıntılı günler yaşanmayacak. Ezilen, yok sayılan, şiddet ve yoksunluk çeken, haklarından mahrum bırakılan mahzun kadınların sorunlarının konuşulduğu günler geride kalacak. Geleceğe umutla bakabilen, çözüm için taşın altına elini koyabilen, hak ettiği yerde var olabilen, başarıları ile kendilerini ifade eden saygın Türkiyeli kadınların günü olarak kutlanacak 8 Martlar. Biz biliyoruz, ülkeye deva olacak güç DEVA Partisi’nde, deva kadında.”

Anka Haber Ajansı