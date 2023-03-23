Deva Partili İhsan Günaydın: "Vatandaş Maalesef Kendi Kaderine Terk Edilmiş Durumda"

DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı İhsan Günaydın, Artvin’de incelemelerde bulundu. Günaydın, “Yaptığımız görüşmelerde vatandaşımız maalesef kendi haline bırakılmış durumda, kendi kaderine terk edilmiş durumda. Bu anlamda bizim görüşümüz şudur, esas kalkınma yerelden genele olur yani yukardan aşağı değil aşağıdan yukarı bir kalkınma olması gerekiyor" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı İhsan Günaydın, Artvin’de incelemelerde bulundu. Günaydın, “Yaptığımız görüşmelerde vatandaşımız maalesef kendi haline bırakılmış durumda, kendi kaderine terk edilmiş durumda. Bu anlamda bizim görüşümüz şudur, esas kalkınma yerelden genele olur yani yukardan aşağı değil aşağıdan yukarı bir kalkınma olması gerekiyor" dedi.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Teşkilat İşleri Başkan Yardımcısı İhsan Günaydın, seçim çalışmaları kapsamında Artvin’de partisinin il yöneticileriyle bir araya geldi. Günaydın, şunları söyledi:

“Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olmam sebebiyle sorumluluk kapsamında Artvin de var. Biz de bugün Arhavi’den başladık, şimdi Ardanuç’a geldim. Artvin ve ilçelerde teşkilatları inceliyoruz. Durumlarının ne olduğunu ve geldiğimiz nokta nedir aynı zamanda seçime ilişkin hazırlıklarımız nelerdir ona ilişkin görüşmeler yapıyoruz arkadaşlarla. Hem yerel hem genel siyasetle ilgili değerlendirmelerde bulunuyoruz.

"EKONOMİ EYLEM PLANIMIZ HAZIR VE DAHA ÖNCESİNDE AÇIKLADIK"

Karadeniz bölgesinde Artvin ilimiz, barajlarıyla ünlü daha çok tarım ve hayvancılık, kısmen madencilik de söz konusu. Bu gelişmişlik anlamında baktığımız zaman aslında teşvik bölgesinde çok gelişmiş iller kategorisinde olması Artvin’i olumsuz yönde etkiliyor. Tabi burada esas olan Artvin ekonomisinde odaklanmamız gereken kurumlar şunlar; kalkınma ajansları var, yerel kalkınmayı sağlamak için ve o yerelin potansiyelini devreye sokmak için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı var ve bir kere bu faaliyetlere bakmamız gerekiyor. Artvin iline hangi projeleri var veya ne kadar yatırım yapmış ve bunun yanı sıra bir başka kurum yine DOKAP dediğimiz Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi var yine Artvin'de bunun kapsamında onun Artvin’e yönelik faaliyetleri nelerdir ve ne kadar proje üretmiş onlara odaklanmamız gerekmektedir.

"TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜKLERİNİN UYGULAMA ALANLARI İL VE İLÇELERDE OLMALI"

Bunun yanında Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumları, KOSGEB gibi kurumlarımız ki bunları yakın mercek altına almamız gerekir. Ne kadar etkili ve bölgenin potansiyelini ne kadar devreye sokuyor bunu mutlaka daha ileriye taşımak gerekiyor. Yaptığımız görüşmelerde vatandaşımız maalesef kendi haline bırakılmış durumda, kendi kaderine terk edilmiş adete. Hayvancılık yapan çiftçilerimiz doğru bilimsel bilgiden uzak tamamen kendi yöntemleriyle üretiyorlar. Yani hangi ırkın buraya uygun olduğu, üretimin nasıl yapılması gerektiği, ürünün nasıl değerlendirilmesi gerektiğini, beslenmesinin nasıl olması gerektiğini bilmiyor. Veya tarımla uğraşan çiftçilerimize baktığımızda orda da hangi ürünlerin uygun olabileceğini, ürünlerin ne olduğunu ve tarım da etkili yapılabileceğine ilişkin yine bir bilgilendirme yok. Bu anlamda bizim görüşümüz şudur; esas kalkınma yerelden genele olur yani yukarda aşağı değil aşağıdan yukarı bir kalkınma olması gerekiyor. Yerelde üretim, yerelde istihdamın ve yerelde kalkınmanın olması gerekiyor. Bunun içinde mutlaka yerelin potansiyelini harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu anlamda da İlçe Tarım Müdürlüğü, ilde Tarım İl Müdürlükleri bunları mutlaka ilçelerimize ve ilimizde mutlaka uygulama alanları olması gerekiyor ki ve hatta çiftçilerimize gösterilmesi gerekiyor ama maalesef bu yok ve vatandaşımız tamamen kendi haline bırakılmış durumda.

"SAHADAN ALDIĞIMIZ İZLENİM MİLLET İTTİFAKI BİRİNCİ TURDA CUMHURBAŞKANLIĞINI ALACAK"

Millet ittifakının adayını açıklamasıyla birlikte bir sinerji oluştu ve önemli bir potansiyel ortaya çıktı ve tabi bir iddialı birinci turda seçimin kazanılacağını biz düşünüyoruz ve bu anlamda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Millet ittifakının bir araya gelmesinin temel nedeni de aslında budur ki başkanlık sisteminin bizi getirdiği nokta belli ve bunun işlemediği çok açık. Dolayısıyla en kısa zamanda güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi konusunda altı parti bir araya geldi ve bu mutabakat altına alındı. Seçimlerden sonra Cumhurbaşkanın seçilmesiyle birlikte Kemal Bey’in millet ittifakının adayının kazanması halinde ve yeterli parlamento aritmetiği olması halinde en kısa zamanda güçlendirilmiş parlamenter sistemine geçilmesi konusunda ortak mutabakat var zaten."

Anka Haber Ajansı