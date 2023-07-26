Deva Parti’li Kavaf, En Düşük Emekli Maaşının 11 Bin 500 Tl’ye Yükseltilmesi İçin Kanun Teklifi Verdi

DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması için TBMM’ye kanun teklifleri verdi. Kavaf’ın kanun teklifine göre, emekli taban aylığı 7 bin 500 TL’den 11 bin 500 TL’ye yükseltiliyor.

DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması için TBMM’ye kanun teklifleri verdi. Kavaf’ın kanun teklifine göre, emekli taban aylığı 7 bin 500 TL’den 11 bin 500 TL’ye yükseltiliyor.

En düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 liranın açlık ve yoksulluk sınırının çok altında kaldığına dikkat çeken DEVA Partili Selma Aliye Kavaf, TBMM’ye sunduğu kanun teklifinde bu rakamın 11 bin 500 TL’ye yükseltilmesini istedi. Kavaf, teklifin gerekçesinde “Hayatları boyunca çalışarak prim ödeyen vatandaşlarımızın yasal ve anayasal hakları olan emeklilik süreçlerini geçim sıkıntısı ve yoksulluk içerisinde geçirmeleri kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

Dul ve yetim aylıklarıyla ilgili de kanun teklifi hazırlayan Kavaf, hayatını kaybeden kişinin aylığının yüzde 75’i yerine yüzde 80’inin verilmesini talep etti. Kavaf’ın sunduğu teklifte; evli olmayan, boşanan veya dul kalan kız çocuklarının aldığı yüzde 25’lik oranın da yüzde 30’a yükseltilmesi öngörülüyor.

Anka Haber Ajansı