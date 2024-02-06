Deva Partili Kaya: “6 Şubat Ve 17 Ağustos Günleri Afet Farkındalık Günü İlan Edilsin”

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, 6 Şubat ve 17 Ağustos günlerinin “Afetlerde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Afet Farkındalık Günü” olarak ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, 6 Şubat ve 17 Ağustos günlerinin “Afetlerde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Afet Farkındalık Günü” olarak ilan edilmesi için kanun teklifi verdi.

DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, Meclis Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifiyle 6 Şubat ve 17 Ağustos günlerinin “Afetlerde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Afet Farkındalık Günü” olarak ilan edilmesini istedi. Kaya, teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"ÜLKEMİZDE PEK ÇOK DOĞAL AFET NEDENİYLE YÜZ BİNLERCE CAN KAYBI YAŞANMIŞTIR”

“Türkiye, jeolojik yapısı nedeniyle bir deprem ülkesi. Ülkemizde başta 1939 ve 1992 Erzincan Depremleri, 17 Ağustos Depremi ve 6 Şubat Depremleri olmak üzere; yangın, sel gibi pek çok doğal afet nedeniyle yüz binlerce can kaybı yaşanmıştır. Bu kanun teklifiyle 6 Şubat ve 17 Ağustos günlerinin afetlerde hayatını kaybedenleri anma günü olarak belirlenmesi ve afetlere hazırlıkla farkındalık eğitimlerinin verilmesi amaçlanmıştır.”

"AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ, AFETE HAZIRLIK VE AFETLERDEN KORUNMA İLE AFET FARKINDALIĞI HAKKINDA TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLERİ KAPSAR”

Kaya’nın kanun teklifi şöyle:

“6 Şubat ve 17 Ağustos günleri, ‘Afetlerde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Afet Farkındalık Günü’ olarak kabul edilmiştir. 6 Şubat ve 17 Ağustos günleri, sabah 9'da afetlerde yaşamlarını yitirenler için sivil savunma sirenleri eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulur. Afet farkındalık eğitimi, afete hazırlık ve afetlerden korunma ile afet farkındalığı hakkında teorik ve uygulamalı eğitimleri kapsar. ‘Afetlerde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Afet Farkındalık Günü’ kapsamında, ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilecek afet farkındalık eğitimi, eğitim ve öğretim dönemlerinin ilk haftası boyunca en az 10 ders saati olacak şekilde Millî Eğitim Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve belediye personeli ile arama kurtarma dernekleri tarafından verilir. ‘

‘Afetlerde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Afet Farkındalık Günü’ kapsamında mahalle, cadde ve sokak bazlı yaygın afet farkındalık eğitimi, Millî Eğitim Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve belediye personeli ile arama kurtarma dernekleri tarafından 6 Şubat ve 17 Ağustos günlerini kapsayan haftalarda verilir. Bu hafta boyunca, tüm yazılı yayın organlarında bilinçlendirme içerikli yazılar yayınlanır. Televizyonlarda ve radyolarda afet farkındalığına dair eğitici program ve belgeseller yayınlanır. Sosyal medya siteleri algoritmalarını afet farkındalığı ve eğitimi veren içerikleri öne çıkaracak şekilde düzenler.

Anma programı mahalle, cadde ve sokak bazlı yaygın afet farkındalık eğitimlerinin içeriği İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle ilk ve ortaöğretim kurumlarında verilecek eğitimlerin içeriği ise Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Kanunu Cumhurbaşkanı yürütür.”

"AFETLERDE CAN KAYIPLARI VE MADDİ HASARLAR ASLA KADER DEĞİLDİR”

Teklifle ilgili açıklama yapan Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, şunları kaydetti:

“Türkiye’de meydana gelen afetlerin önemli bir kısmı, doğanın insan tarafından tahribi ve doğa kanunlarına aykırı yapılaşmadan kaynaklanıyor. Sayısı her geçen gün artan afetlerin ölümcül etkilerinin önüne geçilmesinde en önemli adım, toplumsal farkındalığın teminiyle multidisipliner tedbirler almaktır. Doğayı göz ardı ederek ve afet gerçeğini yok sayarak hareket edildiğinde, çoğu önlenebilir zararın büyük acılara dönüşmesiyse kaçınılmaz. Sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam alanlarında, güvenli bir hayatın temini insanın en temel haklarından olan yaşam hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Afetlerde can kayıpları ve maddi hasarlarsa asla kader değildir. Afetler nedeniyle tek bir canlının dahi zarar görmemesi için tedbirler alınması devletin asli görevidir.”

Anka Haber Ajansı