Deva Partili Ösen: "Bütçeden Halkın Payına Tasarruf, Sarayın Payına Şatafat Düştü"

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Merkezi Yönetim Bütçesi’ndeki Cumhurbaşkanlığı harcamaları ve faiz harcamalarındaki artışa dikkati çekti. Cumhurbaşkanlığı harcamalarının son 1 yılda yüzde 64, faiz harcamalarının ise yüzde 88 arttığını ifade eden Ösen, “Halka sabır telkin edenler, itibardan tasarruf etmiyor. Bütçeden halkın payına tasarruf, sarayın payına şatafat düştü” dedi.

(TBMM) - DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Merkezi Yönetim Bütçesi’ndeki Cumhurbaşkanlığı harcamaları ve faiz harcamalarındaki artışa dikkati çekti. Cumhurbaşkanlığı harcamalarının son 1 yılda yüzde 64, faiz harcamalarının ise yüzde 88 arttığını ifade eden Ösen, “Halka sabır telkin edenler, itibardan tasarruf etmiyor. Bütçeden halkın payına tasarruf, sarayın payına şatafat düştü” dedi.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Merkezi Yönetim Bütçesi’ndeki Cumhurbaşkanlığı harcamaları ve faiz harcamalarındaki artışa yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Ösen, “Aslan payı ise bu yıl da borçların faizine gitti” dedi.

Ösen’in açıklamaları şu şekilde:

"Faize 1,2 trilyon lira para harcanırken, yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşmaya yalnızca 275 milyar TL harcama yapıldı. Yıllardır yatırım yapılmasının önemine dikkat çekilen tarıma 302 milyar lira, turizmin geliştirilmesine 8 milyar lira, koruyucu sağlık hizmetlerine 192 milyar lira, temel eğitime ise 588 milyar lira harcandı.

Merkezi Yönetim Bütçe harcamalarına bakıldığında aslan payının bu yıl da borçların faizine gittiğini görüyoruz. Bütçe toplamının yüzde 11’i bu kaleme gidiyor. Tarıma yapılan harcamanın payı yüzde 2.6, aynı şekilde eğitime bütçenin yüzde 5’i oranında harcama yapıldı, koruyucu sağlık hizmetleri yüzde 1,6’lık paya sahipken, turizm yüzde 1’lik bir paya dahi sahip değil.

"Halkın payına tasarruf, sarayın payına şatafat düştü"

Bütçenin belini büken tek başına faizler değil elbette, Cumhurbaşkanlığı harcamalarını da unutmamak gerekiyor. İktidardan son bir yılda neredeyse en çok duyduğumuz sözlerden biri ‘Tasarruf’tu. Yıllardır enflasyon ve hayat pahalılığı hedeflerini tutturamayan AKP iktidarı, halka sabır telkin ederken kendi harcamalarında hiçbir kısıtlamaya gitmedi hatta bu harcamalar, yüzde 64 oranında arttı. Bütçeden halkın payına tasarruf, sarayın payına şatafat düştü.

Bütçede verilen devasa açık ise bir önceki yılı mumla aratır oldu. 2023 yılında 1.3 trilyon lira olan bütçe açığı bu yıl yüzde 52,6 artarak 2.1 trilyon lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu verileri gördüğünde ne düşünüyor? Bu açıkların enflasyonun ateşini daha da yükselteceğini bilmiyor mu? Yurttaşın boğazına sarılıp cebine girecek bir kuruşa göz dikerken Cumhurbaşkanlığı harcamaları için ne yapmayı planlıyor? Görünen odur ki artık tuz kokmuştur. İktidar, doğru ekonomik planlama ve tasarruf ile ülkenin refaha erişimi için kalıcı ve nitelikli çözüm önerilerini bularak uygulamaya koymak zorundadır.”

Anka Haber Ajansı