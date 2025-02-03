Deva Partili Ösen: Nitelikli Turizm Olmadan Ülkemizin Sağlıklı Şekilde Büyümesi Mümkün Olmayacaktır

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, ülkemize gelen ziyaretçilerin kişisel harcamalarının, toplam turizm gelirindeki payının yüzde 75’ten yüzde 70’e düştüğüne buna karşın paket tur gelir oranının yüzde 24’ten yüzde 28’e çıktığına dikkat çekti. Ösen, “Ziyaretçi başına ortalama harcama geçtiğimiz yıl 979 dolardı, bu yıl 972 dolara indi. Turizm gelirimizi nitelikli hale getirecek ve turizm bölgelerimizi aşırı turizmden koruyacak önlemlerin hayata geçirilmesi gerek. Nitelikli turizm olmadan ülkemizin

(ANKARA) - DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin kişisel harcamalarının, toplam turizm gelirindeki payının yüzde 75’ten yüzde 70’e düştüğünü, buna karşın paket tur gelir oranının yüzde 24’ten yüzde 28’e çıktığını belirterek, "Ziyaretçi başına ortalama harcama geçtiğimiz yıl 979 dolardı, bu yıl 972 dolara indi. Turizm gelirimizi nitelikli hale getirecek ve turizm bölgelerimizi aşırı turizmden koruyacak önlemlerin hayata geçirilmesi gerek. Nitelikli turizm olmadan ülkemizin sağlıklı şekilde büyümesi mümkün olmayacaktır” dedi.

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, yaptığı yazılı açıklamayla 2024 yılı turizm verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin bu yıl 60 milyar dolarla turizm gelirinde rekor kırdığını belirten Ösen, “Bu veriler ülkemiz adına sevindirici gibi gözükse de maalesef turizmde halen sektörü nitelikli hale getirecek adımlar atılmıyor” ifadesini kullandı.

"Ziyaretçi başına ortalama harcama 979 dolardan 972 dolara indi ve hedeften uzaklaşıldı"

Sene başında 60 milyon ziyaretçi 60 milyar dolar gelir hedefi konulduğunu kaydeden Ösen, şöyle devam etti:

“Ziyaretçi sayısında eylül ayında revizeye gidilmiş hedef 61 milyona çıkarılmıştı. Yıl sonu ziyaretçi sayısı 62 milyon 232 bin kişiye ulaştı. Buna karşın gelirde ise daha az bir artışa ulaşılmış ve 61.1 milyar dolar olmuş. Maalesef kişi başına düşen harcamada hala bin doları yakalayamıyoruz. Üstelik ziyaretçi başına ortalama harcamanın 979 dolardan 972 dolara indiğini ve hedeften uzaklaşıldığını da görüyoruz.

Bununla birlikte kişisel harcamaların toplam tutarında 2 milyar dolarlık artış gözükse de paket turlar karşısındaki oranında küçülme yaşanmış. Şöyle ki, bir öncek yıl paket tur gelirinin oranı, toplam gelirin yüzde 24’ü civarındayken bu yıl bu oran yüzde 28.8’e çıkmış, kişisel harcama gelirinin toplam gelir içindeki oranı da yüzde 76’dan yüzde 71'e düşmüş. Özetle ülkemize gelen turistin sayısı ve elden edilen gelir artmış olsa da ‘nitelikli turist’i halen yakalayamıyoruz ve turizm bölgelerimiz de ‘aşırı turizm’in yıkıcı etkilerine daha fazla maruz kalıyor. Turizm gelirimizi nitelikli hale getirecek ve turizm bölgelerimizi aşırı turizmden koruyacak önlemlerin hayata geçirilmesi gerek. Nitelikli turizm olmadan ülkemizin sağlıklı şekilde büyümesi mümkün olmayacaktır.”

"Turizm olmadan Türkiye'nin sağlıklı olarak büyüme şansı yok"

Yurt dışına giden vatandaş sayısında da yılın son çeyreğinde bir önceki yıla oranla yüzde 14.3’lük bir azalma olduğunu aktaran Ösen, şunları kaydetti:

“Tüm yıla baktığımızda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayımızdaki artış yalnızca yüzde 2.9 oranında. Bu kalemdeki harcamalar da bir önceki yılda 8.4 milyar dolardı. Bu yıl 7.7 milyar dolara düşmüş durumda. Hem bütün bir yılı hem de son çeyreği değerlendirdiğimizde yurt dışına turizm amaçlı olarak çıkan vatandaşların sayısında azımsanmayacak oranda düşüş var. Bu da ülkeden çıkan paranın düşmesine neden olmuş. Yaklaşık bir buçuk yıldır uygulanan dezenflasyonist politikaların ve vize sorununun burada muhtemel bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Sonuç olarak turizm, cari açığı kronik hale gelmiş Türkiye için önemli bir panzehir olmaya devam ediyor. Türkiye'de gıda enflasyonunu yükseltmesini ayrı tutacak olursak, turizm olmadan Türkiye'nin sağlıklı olarak büyüme şansı yok. Dünyadaki rakiplerimize rekabet edebilmemiz, aşırı turizm tehlikesinden korunmamız için dünyadaki örneklere bakarak turizmi ve turizmciye destek olunması gerekiyor.”

Anka Haber Ajansı