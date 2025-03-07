Deva Partili Ösen'den Bakan Ersoy'a 'Turizm Geliri' Tepkisi: "Bakan'a Mı Tüik’e Mi İnanalım"

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, ITB Berlin Türkiye Ulusal Standı'nda düzenlenen basın toplantısında “Turizmde kişi başı gecelik gelir 2024’te 108 dolar oldu” diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a tepki gösterdi. Ösen, “Bakan 108 dolar diyor ancak 2024 yılı 4’üncü çeyrek verileri 97 dolar olarak açıklandı. Doğruyu Bakan mı yoksa TÜİK mi söylüyor, kime inanalım” diye sordu.

(ANKARA) - DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, ITB Berlin Türkiye Ulusal Standı'nda düzenlenen basın toplantısında “Turizmde kişi başı gecelik gelir 2024’te 108 dolar oldu” diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a tepki gösterdi. Ösen, “Bakan 108 dolar diyor ancak 2024 yılı 4’üncü çeyrek verileri 97 dolar olarak açıklandı. Doğruyu Bakan mı yoksa TÜİK mi söylüyor, kime inanalım” diye sordu.

DEVA Partili Ösen, turizmdeki büyüme rakamlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. “Turizmde sürekli büyüme rakamları açıklansa da turizmci ayakta kalma mücadelesi veriyor” diyen Ösen, “Kişi başı gecelik gelirin 2017’de 83 dolardan 2024’te 108 dolara çıktığını ve yüzde 31'lik bir artış sağlandığı ifade ediliyor ancak TÜİK verileri Bakan Ersoy’u yalanlıyor” ifadesine yer verdi. İzmir Milletvekili Ösen, şunları kaydetti:

"Ülkede yaşanan bir çok sorun gibi ekonomideki kötü gidişat, artan maliyetler ve kur politikası da elbette turizmciyi derinden etkiledi. Yıllardır büyüme rakamları veriliyor, turizmde pembe bir tablo çizilmeye çalışılıyor ancak çoğu işletme ya çok düşük bir kârla ya da zararına hayatta kalmaya çalışıyor. Her sezona, hadi bu yılı da atlatalım seneye daha iyi olacak umudu ile başlanıyor ancak turizmdeki veriler, bize büyümenin söylenen kadar yüksek olmadığını gösteriyor.

TÜİK’e göre; 2023 yılı kişi başı gecelik harcama 89 dolar iken 2024’te bu rakam 97 dolara çıkıyor. Yani toplamda yüzde 9’luk bir artış yaşanıyor fakat bu yeterli değil. Türkiye, dört mevsimi yaşayan hem yaz hem kış turizmine hizmet eden; sağlık turizminde önemli altyapıya sahip olan bir ülke, büyüme rakamlarının bu oranda kalması elbette çok üzücü. Çünkü bu veriler aslında otelden dışarı çıkmayan, turizm bölgesindeki esnafa kazandırmayan turistin ülkemize geldiğinin de bir diğer göstergesi.

"1000 dolar harcama hedefi tutmuyor"

Turist gelmesinin amacı yalnızca otelciye kazandırmak değildir. O bölgede bulunan esnafın da kazanmasını sağlamaktır. Günlük ziyaretçi başına 97 dolar harcama esnafın kazanmadığının göstergelerinden biridir. TÜİK verileri böyle iken Bakan Ersoy’un 108 doları nereden bulduğunu ise insan merak ediyor doğrusu. Kaldı ki 108 dolar harcama bile ziyaretçi başına hedeflenen günlük 1000 dolar harcama hedefinin çok gerisinde.

‘Bankalararası Kart Merkezi ile Çıkış Yapan Ziyaretçiler Anketi’ verilerine bakıldığında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un çizdiği gibi bir tablo olmadığını görüyoruz. 2014 ve 2024 yılları arasında ziyaretçilerin konakladığı süre zarfında yaptıkları ortalama harcama tutarları 787 dolar ile bin 32 dolar arasında kaldı. Son 10 yıllık anket sonuçları bizlere manalı bir artış olmadığını hatta rakamların yerinde saydığını gösteriyor. Bu nedenle gelirleri artırmaya yönelik atılımlar ve planlamalar yapılması, buna uygun strateji geliştirilmesi gerekmektedir."

Anka Haber Ajansı