Deva Partili Şahin: Babacan’ın Büyük Saygınlığı Var

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Davos Ekonomik Forumu’na Türkiye’den katılan tek siyasetçi olmasına ilişkin olarak, “Ali Babacan, uluslararası bir marka ve büyük saygınlığı var. Kendisine çok sayıda davet geliyor ve o da gittiği her yerde siyasi ve ekonomik konularda dünyanın geleceğine yön verecek bakış açıları ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Davos Ekonomik Forumu’na Türkiye’den katılan tek siyasetçi olmasına ilişkin olarak, "Ali Babacan, uluslararası bir marka ve büyük saygınlığı var. Kendisine çok sayıda davet geliyor ve o da gittiği her yerde siyasi ve ekonomik konularda dünyanın geleceğine yön verecek bakış açıları ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Davos Ekonomik Forumu’na bu yıl Türkiye’den katılan tek siyasetçi oldu. 1971 yılında oluşturulan forum, o tarihten bu yana dünya siyasetine ve dünya ekonomisine yön veren liderleri ağırlıyor.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Babacan’ın Davos’a Türkiye’den katılan tek siyasetçi olmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Ali Babacan, uluslararası bir marka ve büyük saygınlığı var. Kendisine çok sayıda davet geliyor ve o da gittiği her yerde siyasi ve ekonomik konularda dünyanın geleceğine yön verecek bakış açıları ortaya koyuyor, ülkemizi temsil ediyor. Göğsümüzü kabartıyor. Dışarda da içerde de bizler aynı şeyi söylüyoruz. Hukuk ve adalet olmadan ekonomi düzelmiyor, refah ve huzur da olmuyor. İyi bir yönetim için de iyi bir eğitim şarttır. Bu da Atatürk’ün dediği gibi fikri hür, vicdani hür nesiller yetiştirmekten geçiyor" ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı