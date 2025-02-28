Deva Partisi Genel Başkan Babacan, Mhp Genel Başkanı Bahçeli'yi Arayarak Geçmiş Olsun Dileklerini İletti

Deva Partisi Genel Başkan Babacan, Mhp Genel Başkanı Bahçeli'yi Arayarak Geçmiş Olsun Dileklerini İletti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonda arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ''silah bırakma ve örgütü feshetme'' çağrısı da değerlendirildi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonda arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "'silah bırakma ve örgütü feshetme'" çağrısı da değerlendirildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi geçekleştirdi.

Babacan, Devlet Bahçeli’nin geçirmiş olduğu ameliyat sonrası geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini kendisine iletti.

İki lider, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "'silah bırakma ve örgütü feshetme'" çağrısına ilişkin görüşlerini de paylaştı.

Anka Haber Ajansı

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