Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Çin’e Gidiyor

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Çin’e Gidiyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, farklı ülkelerden maliye ve hazine bakanları, merkez bankası başkanları ve üst düzey finans kuruluşu yöneticileri ile akademisyenlerin katılacağı konferansta konuşma yapmak için Çin’e gidiyor.

(ANKARA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, farklı ülkelerden maliye ve hazine bakanları, merkez bankası başkanları ve üst düzey finans kuruluşu yöneticileri ile akademisyenlerin katılacağı konferansta konuşma yapmak için Çin’e gidiyor.

Çin’in Hangzhou şehrinde 26-27-28 Mayıs’ta yapılacak toplantıda, uluslararası parasal ve finansal sistemin 80 yıllık geçmişi değerlendirilecek. Parti yetkililerinin ANKA Haber Ajansı'na verdiği bilgiye göre toplantıda, "'Geniş kitlelelerin refahını artırıcı daha kapsayıcı bir sistem için yapılması gerekenler'" ele alınacak.

Babacan’ın konuşmacı olarak katılacağı toplantıyı, Tsinghua Üniversitesi ile Reinventing Bretton Woods Committee ortaklaşa düzenliyor.

Ali Babacan, geçen hafta da farklı ülkelerin başbakan ve bakanlarının da üye olduğu düşünce kuruluşu DIKTIO’nun davetlisi olarak Yunanistan’da dış poltika hakkında konuşmuştu.

Anka Haber Ajansı

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