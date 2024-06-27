Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kuzey Işığı Zirvesi" İçin Helsinki'ye Gitti

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kuzey Işığı Zirvesi" İçin Helsinki'ye Gitti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Avrupa İş Liderleri Konvansiyonu tarafından düzenlenen “Kuzey Işığı Zirvesi”ne katılmak üzere Helsinki’ye gitti. Avrupa’nın önemli şirket CEO ve başkanlarını bir araya getiren toplantıda; Uluslararası ilişkiler, teknoloji ve ekonomi alanında dünya gündemindeki konular ele alınacak.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Avrupa İş Liderleri Konvansiyonu tarafından düzenlenen “Kuzey Işığı Zirvesi”ne katılmak üzere Helsinki’ye gitti. Avrupa’nın önemli şirket CEO ve başkanlarını bir araya getiren toplantıda; Uluslararası ilişkiler, teknoloji ve ekonomi alanında dünya gündemindeki konular ele alınacak.

Babacan, Finlandiya’nın Başkenti Helsinki’de gerçekleştirilecek olan “Kuzey Işığı Zirvesi” toplantıya katılacak. Babacan, yine toplantıya Türkiye’den davet edilen tek isim oldu. Babacan, Avrupa İş Liderleri Konvansiyonu tarafından düzenlenen “Kuzey Işığı Zirvesi”ne katılmak üzere Helsinki’ye gitti. 27-29 Haziran tarihlerinde yapılacak olan toplantıya Avrupa’nın en önemli iş dünyası liderleri ve uzmanlar katılıyor. Kuzey Işığı Zirvesi toplantıları 2002 yılından bu tarafa yapılıyor. Avrupa’nın önemli şirket CEO ve başkanlarını bir araya getiren toplantıda; Uluslararası ilişkiler, teknoloji ve ekonomi alanında dünya gündemindeki konular ele alınıyor.

Yurt dışı temaslarına devam eden DEVA lideri Babacan, Yunanistan, Çin ve Rusya’da toplantılara katılmıştı.

Anka Haber Ajansı

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