Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Oxford'a Gidiyor

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Oxford'a Gidiyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dünya liderlerine ev sahipliği yapan Oxford Union'da konuşma yapmak için İngiltere'ye gidiyor. Oxford Union, Babacan'ı resmi hesabından, "Dünyaca saygı duyulan Babacan, şeffaflık ve demokratik değerlerin sesli bir savunucusu" diye tanıttı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dünya liderlerine ev sahipliği yapan Oxford Union'da konuşma yapmak için İngiltere'ye gidiyor. Oxford Union, Babacan'ı resmi hesabından, "Dünyaca saygı duyulan Babacan, şeffaflık ve demokratik değerlerin sesli bir savunucusu" diye tanıttı.

Babacan, dünya liderlerine ev sahipliği yapan Oxford Union'da, 21 Ocak Salı günü yapacağı konuşma için İngiltere'ye gidiyor. Konuşmasında, Türkiye ve dünya gündemini değerlendirecek Babacan ile ilgili the Oxford Union'un resmi hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Ali Babacan’ı görmek için 21 Ocak Salı günü saat 17.00’de bize katılın. Ali Babacan, Türkiye’nin ekonomik dönüşümü sırasında liderliğiyle tanınan seçkin bir Türk siyasetçi ve ekonomist. Önemli reformlara ve büyümeye rehberlik etti. Dünyaca saygı duyulan Babacan, şeffaflık ve demokratik değerlerin sesli bir savunucusu. Liderlik, ekonomik dayanıklılık ve demokrasinin geleceği hakkındaki görüşleri dünya çapında izleyicilere ilham vermeye devam ediyor."

1863 yılında kurulan Oxford Birliği, dünya liderlerini, düşünürlerini ve etkili kişileri bir araya getiriyor. Dünyanın en önemli münazara platformu olarak biliniyor. Neredeyse bütün İngiltere Başbakanları’nın davet edildiği Oxford Union’da, ABD Başkanları Jimmy Carter, Richard Nixon, Ronald Reagan, Almanya Başbakanı Helmut Kohl’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda ülke yöneticisi konuşma yaptı.

Albert Einstein, Stephen Hawking, Michael Jackson, Clint Eastwood gibi bilim ve sanat dünyasının önde gelen isimleri de konuşmacılar arasında yer almıştı.

Babacan 8 ayda 6’ncı kritik toplantıya gidiyor

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, son aylarda konuşmacı olarak katıldığı kritik toplantılar ile dikkat çekiyor. 2024 Mayıs ayında Yunanistan’ın başkenti Atina’da tek konuk olarak dış politikayı konuşan Babacan, daha sonra Çin’e giderek dünya ekonomik sistemine dair önerilerini geniş katılımcı grubuna anlatmıştı.

Babacan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in davetlisi olarak gittiği 15 bin kişinin katıldığı St. Petersburg Ekonomi Zirvesi’nde ise ana konuşmacı olarak iki kez kürsüye çıkmıştı. Daha sonra Finlandiya’da "Kuzey Işığı Zirvesi"nde konuşan Ali Babacan, geçen ay İsviçre’de aralarında eski ABD, Almanya ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Hillary Clinton, Joschka Fischer, Yorgo Papandreu’nun da yer aldığı Aspen Bakanlar Forumu toplantısına katılmıştı. Babacan’ın bu toplantılara Türkiye’den tek isim olarak çağrılması dikkat çekiyor.

Anka Haber Ajansı

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