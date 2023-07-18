Deva Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na Ali Hakan Ağaoğlu Getirildi

Deva Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na Ali Hakan Ağaoğlu Getirildi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, İstanbul İl Başkanlığı görevine Ali Hakan Ağaoğlu atandı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, İstanbul İl Başkanlığı görevine Ali Hakan Ağaoğlu atandı.

DEVA Partisi, İstanbul İl Başkanı görevine Ali Hakan Ağaoğlu’nun getirildiğini açıkladı. Partiden bugün yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Ağaoğlu’na yeni görevinde başarılar diliyoruz” denildi.

ALİ HAKAN AĞOĞLU KİMDİR?

İstanbul’da 1970 yılında doğan Ağaoğlu, üniversite eğitimini 1996 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. Ağaoğlu, çalışma hayatında inşaat, gıda ve emlak sektörlerinde faaliyet gösterdi. Siyaset hayatına 1990’lı yıllarda Anavatan Partisi’nde başlayan Ağaoğlu, 2020 yılında DEVA Partisi’nin Maltepe Kurucu İlçe Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Babacan: “Mke Fabrikasında Meydana Gelen Patlamada Yaralanan İşçilerimize Acil Şifalar Diliyorum”
Babacan: “Mke Fabrikasında Meydana Gelen Patlamada Yaralanan İşçilerimize Acil Şifalar Diliyorum”
Milletvekili Sarıbal Mazot Fiyatlarına Tepki Gösterdi: "Çiftçi Çok Büyük Zarara Mahkum Edildi"
Milletvekili Sarıbal Mazot Fiyatlarına Tepki Gösterdi: "Çiftçi Çok Büyük Zarara Mahkum Edildi"
Akşener’e Sürpriz Doğum Günü
Akşener’e Sürpriz Doğum Günü
Chp’li Türeli’den Enflasyon Tahmini: "Yılın İkinci Yarısında Yüzde 70’lere Çıkacak"
Chp’li Türeli’den Enflasyon Tahmini: "Yılın İkinci Yarısında Yüzde 70’lere Çıkacak"
Umut Akdoğan: 3 Yılda Göçmen Kaçakçılığından 27 Bin Kişi Yargılandı
Umut Akdoğan: 3 Yılda Göçmen Kaçakçılığından 27 Bin Kişi Yargılandı
Ayhan Barut: “2 Senede, En Temel Girdi Olan Mazota Tam 5 Kat Zam Geldi. Allah'tan Korkun, Kuldan Utanın”
Ayhan Barut: “2 Senede, En Temel Girdi Olan Mazota Tam 5 Kat Zam Geldi. Allah'tan Korkun, Kuldan Utanın”
Akşener: İktidarın Yanlış Ekonomi Politikalarının Sebep Olduğu Zam Rüzgârına Sessiz Kalmayacağız
Akşener: İktidarın Yanlış Ekonomi Politikalarının Sebep Olduğu Zam Rüzgârına Sessiz Kalmayacağız