Deva Partisi: “Mesele Kadına Şiddetse Bunun Gerekçesi, Hafifletici Sebebi Olamaz”

DEVA Partisi’nden, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yapılan açıklamada; “Mesele kadına şiddetse bunun gerekçesi, hafifletici sebebi olamaz. Ne kanun ne de uluslararası anlaşma tanımayan iktidar nedeniyle ülkede yükselen şiddet eğiliminin kurbanları yine kadınlar ve çocuklar oluyor. İlk günden buyana savunduğumuz ve ülkelerin şiddeti önlemeye yönelik etkin önlemler almasını öneren İstanbul Sözleşmesi’ne tekrar taraf olunmalıdır” denildi.

DEVA Partisi’nden, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yapılan açıklamada; “Mesele kadına şiddetse bunun gerekçesi, hafifletici sebebi olamaz. Ne kanun ne de uluslararası anlaşma tanımayan iktidar nedeniyle ülkede yükselen şiddet eğiliminin kurbanları yine kadınlar ve çocuklar oluyor. İlk günden buyana savunduğumuz ve ülkelerin şiddeti önlemeye yönelik etkin önlemler almasını öneren İstanbul Sözleşmesi’ne tekrar taraf olunmalıdır” denildi.

DEVA Partisi’nden, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

“Ne yazık ki Cumhuriyetin 100. Yılını kutladığımız 2023 yılının 10 aylık verilerine göre 253 kadın eş ya da sevdiklerinin öldürmesi sonucu, 194 ü şüpheli ölüm olmak üzere toplam 447 kadın hayatını kaybetmiştir. Hayatlarını kaybeden kadınlara Allah’tan rahmet, kalanlarına sabır diliyoruz.

DEVA Partisi olarak kuruluşumuzdan bu yana tutumumuz çok net. Mesele kadına şiddetse bunun gerekçesi, hafifletici sebebi olamaz. Ne kanun ne de uluslararası anlaşma tanımayan iktidar nedeniyle ülkede yükselen şiddet eğiliminin kurbanları yine kadınlar ve çocuklar oluyor.

Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet etkin koruyucu önleyici tedbirlerle engellenmeli, durdurulmalı ve asla cezasız kalmamalıdır. 6284 sayılı koruma kanunu bütün yetkili kurum ve kuruluşlarca etkin bir şekilde uygulanmalıdır.

Kamu yönetimi, kadına karşı şiddeti önlemek için elindeki tüm hukuksal araçları en etkin şekilde kullanmalı, güvenlik güçleri kadını koruyacak tedbirlerle ilk basamak görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmelidir ve her zaman teyakkuzda olmalıdır.

İlk günden buyana savunduğumuz ve ülkelerin şiddeti önlemeye yönelik etkin önlemler almasını öneren İstanbul Sözleşmesi’ne tekrar taraf olunmalıdır.

DEVA Partisi olarak biz kadınlar üzerinden değil, kadınlar için siyaset yapmak adına yola çıktık. Bu minvalde şiddetin her türüne karşıyız ve şiddeti önlemek için kadın erkek tüm gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.

Anka Haber Ajansı